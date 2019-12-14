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  3. Eğitim temalı kısa film yarışması başladı

Eğitim temalı kısa film yarışması başladı

Eğitim temalı kısa film yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen, kısa film yarışması kategorisindeki 5 yıllık tecrübesini uluslararası alana taşıyor.

Eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmak amaçlanıyor. “Öğretmen”, “Örgütlenme” ve “Vefa” temasıyla devam eden yarışma, 2017 yılında alınan kararla “Eğitim” teması konusunda sabitlendi. Yarışmada birinci olacak esere 20 bin TL, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygunluğu, ödüle liyakati görülen bir esere Mehmet Akif İnan Özel Ödülü (6 bin TL); ayrıca, jürinin ayrı bir kategori olarak değerlendireceği, eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü (5 bin TL) verilecek. Yarışmaya katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Son başvuru tarihi 17 Temmuz 2020 olan yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

 


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