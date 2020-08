Ege'nin doğal hazinesi: Datça

Demokrasi konusunda ilk örnek diyebileceğimiz Knidos Antik Kenti ziyaret edebileceğiniz yerlerin başında yer alıyor. Yaklaşık 50 yıldan beri devam eden kazı çalışmaları sonucunda bir çok tarihi eser günyüzüne çıkarılmıştır.. Ayrıca manzarası için Knidos Feneri’ni de ziyaret etmeyi unutmayın.



Taş kaplı sokaklarıyla ziyaret edenlere değişik bir atmosfere taşıyan Eski Datça’da görülmeye değer yerlerden . Ünlü şair Can Yücel, hayatının bir kısmını Datça’da geçirmiştir. Can Yücel’in evi eski Datça’da, Can Yücel Sokak’ta bulunuyor. Ünlü şairin bir müddet yaşadığı bu evde, yazarın kişisel eşyaları ve kitapları bulunuyor. Her yıl 12 Ağustos’ta Can Yücel için gerçekleştirilen anma töreninde Can Yücel evi ziyarete açılıyor. Eğer bu tarihlerde Datça’da olursanız Can Yücel Evi’ni görme şansınız olabilir.

Datça’da Reşadiye bölgesi de ziyaret listenizde olması gerekir. Tarihi yapısını korumak için sit alanı ilan edilen yerleşim bölgesi, aynı zamanda Datça’nın ilk kurulduğu yerdir.

Datça Badem Çiçeği Festivali

Datça, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Datça Badem Çiçeği Festivali”yle konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Belediye ve Muğla Ticaret Odası ortaklaşa 16-18 Şubat’ta bu festivali ilk kez düzenleyecekler. Datça Badem Çiçeği Festivali, Datça’yı gezmek, doğayla bütünleşmek ve yöreye has lezzetleri tatmak isteyenlere fırsat yaratacak.

Festivalde tüm yarımadaya yayılarak farklı bölgelerde kurulacak panayır alanlarında, badem ürünleri satışından, yöresel yemeklere, doğal üretim workshoplarından, Datça’da üretilen el işi takı ve hediyelik ürünlere, yöreye has dans gösterilerinden, müzik dinletilerine, pek çok etkinlik düzenlenecek.

Eğer 18-20 Şubat tarihlerinde ilçeyi ziyaret ederseniz, festival etkinliklerini de görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Datça’da konaklama, pansiyon evlerde veya butik otellerde yapılabilir.

Datça, tabi ki yaz aylarında popüler olan bir belde ama bu aylarda da ziyaret edildiğinde yapılacak bir çok şey bulunabilecek bir ilçemiz. Temiz hava, mavi deniz, tarihi doku, koylar Datça ziyaretinizin baş nedenleri olabilir.

Datça’da ne yenir?

Datça denilince ilk akla gelen Datça Bademi’dir. Datça, yurdumuzda badem yetiştirme konusunda oldukça önemli konumdadır. Türkiye’nin badem üretiminin önemli bir kısmı Datça’da yetiştirilir.

Ege bölgesi olması nedeniyle zeytin üreticiliği de önemli bir yer tutar. Datça Balı ve keçi boynuzunu da bu listeye ekleyebilirsiniz. Bu ürünleri ayrıca hediyelik olarak da alabilirsiniz.

Bunun dışında öğle ve akşam yemeklerinizde deniz ürünlerini tercih edebilirsiniz. Balık sevmeyenler için çökertme kebabını tavsiye edebilirim.