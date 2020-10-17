Ege'de sakin ve yeşil bir köşe: Özdere

Özdere, İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlı bir turizm merkezi. Havaalanına yakınlığı, denizinin temizliği ve her bütçeye göre tatil seçeneği sunmasıyla turizm potansiyelini de gün geçtikçe artırıyor. Özdere, yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle turizmde yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin uğrak yeri haline geldi. Ayrıca çok verimli toprakları olduğu için bir çok tarım ürünün yetiştirildiği bir bölge olarak da anılıyor.

SATSUMA MANDALİNASI

Örneğin dünyaca ünlü satsuma mandalinası bu bölgede çokça yetiştiriliyor. Böylece Özdere, mavi ve yeşil renklerinin yanına mandalina turuncusunu da karıştırıyor. Özdere’yi tercih edenlerin büyük bir bölümü yeşil doğası için tercih ediyor. Yeşil doğa ve mavi denizin en saf haliyle beraber olması Özdere’yi oldukça cazip kılıyor. Tarihte, Kasura, Dioshieron ve Kesre isimlerini kullanan bu bölgedeki yerleşim yeri, 1960’lı yıllarda Özdere ismini almış. Bölgedeki yerleşimin tarihçesinin 7 bin yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Özdere’ye Hititler Kasura, İyonlar Dioshieron, Osmanlılarda Kesri demişler. Cumhuriyet dönemindeyse Kesre olmuş. Özdere’nin, o zamanki adıyla Kesre’nin Osmanlı Dönemi’nde Türk nüfusu çoğunluktaymış.

GİRİNTİLİ ÇIKINTILI KOYLAR

Tarihte bu girintili koylar hemen hemen her dönemde korsanlara ev sahipliği yapmış. Özdere yakınındaki Doğan Bey Körfezi’nde bulunan Çıfıt Kalesi, Korsan Kalesi olarak da biliniyor. Mitolojide çok bilinen Zeus, Kybele, Artemis, Apollon, tarihçi Heredot, şair Homeros ve Anakreon, sanatçı Mikiades bu bölge yaşayan tarihi kişiliklerdir. Bu kadar tarihi kişiliğe ev sahipliği yapmış bölgede oldukça fazla tarihi mekan bulunuyor. Eğer tarihe meraklıysanız bölgedeki tarihi yerleri de listelemeniz gerekiyor. Özdere’ye tarihi bir bakış yaptıktan sonra bu beldede ne yapılır onu konuşalım.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI VAR

Bölgede yeşilin her tonu bol olduğu için yapılacak aktiviteler oldukça fazla. Birçok yerde piknik yapılabilir. Piknik yapabileceğiniz ve denize girebileceğiniz gözde yerleri sayacak olursak, Zindancık, Koru, Göl Yatağı ve Kuyu Bükü koyları yörede bilinen koylardır. Bölgede güzel plajlar da var. Hatta bölgeye birçok yerden teknelerle geziler düzenleniyor, özel ve ticari tekneler yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki güzel koylarda ve plajlarda denize girmeleri için tur yapıyor. Bunun dışında, bölgede uzun yürüyüşler yapılması için elverişlidir. Yaklaşık 30 km’lik Özdere sahil şeridiyle orman bölgeleri, yürüyüş için ideal alanlar.

7 BİN YILLIK BİR TARİH

Özdere’de yapabileceğiniz başka bir etkinlik ise çevredeki tarihi mekanları ziyaret. Örneğin, Efes, Notion, Claros, Lebedos ve Teos antik kentleri buraya çok yakın. Kalemlik Milli Parkı’na gidip burada vakit geçirebilirsiniz. Özdere’ye yakın olan başka bir cazibe merkezi de Şirince Köyü. Yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Özdere bölgesi, mavi bayraklı plajları, güzel koyları, yeşilin her tonunu barındıran doğası ve iklimiyle görülmeye değer. Güzel bir hafta sonu veya yaz aylarında uzun süreli olarak Özdere tercih edilebilecek bir alternatif olarak sizleri bekliyor.

NE YENİR, NASIL GİDİLİR?

Özdere’de yenilecek en güzel yiyecek deniz ürünleri olacaktır. Balık çeşitleriyle bölgenin güzel coğrafyasında yetişen ürünlerle elde edilen leziz mezeler yemek keyfiniz olacaktır. Bunların dışında sandviçler, hafif yemekler ve salatalar da alternatif olarak bölgede tercih edeceğiniz yemeklerdir.

Özdere’ye giderken karayolunu tercih edecekseniz, İzmir’den Ahmetbeyli tarafından 70 km, Seferihisar yönünden ise 80 km uzaklıktadır. Havayoluyla ise İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nı kullanabilirsiniz, burası Özdere’ye 45 km’dir. Küçük bir havalimanı olan Selçuk-Efes Havaalanı’na ise 30 km mesafede olan Özdere, özel havayoluyla gelen turistlerin de tercihi oluyor.