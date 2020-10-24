Efsane Cuma kampanyası...

Son yıllarda sıkça duymaya alıştığımız Black Friday yani Kara Cuma indirim günleri dünyada alışveriş merkezleri ve markalar için yılın en önemli etkinliklerinden birisi. Fakat Covid19 ile online alışverişe iyice adapte olduğumuz bu sene, bence bu forvet kampanya, benim süper lig olarak gördüğüm dijital platformda daha etkin bir şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Alışveriş takviminizi ayarlarsanız büyük kâr edebilirsiniz…

Ülkemizde daha çok Efsane Cuma olarak adlandırılan ve benimde bu adlandırmayı daha doğru bulduğum bu dev kampanya döneminin nasıl çıktığını merak ediyorsanız size biraz tarihinden bahsedeyim. Globalleşen dünyamızda bu tarz özel günler daha da ön planda kutlanmaya başlandı ve yatırımcılar gelecekte ayakta durabilmek için dijital alt yapılarına ciddi fon ayırdılar. Geçen yıl ABD’de sadece bir günde 7.4 milyar dolarlık Efsane Cuma satış rakamı ile tüm zamanların en yüksek satış rakamlarından biri olarak tarihe geçti. Satışların yüzde 39’unun cep telefonundan yapıldığı ise ek bir bilgi olsun. Start up dediğimiz küçük çaplı birçok markanın az sermayeler ile birkaç yıl gibi kısa bir sürede büyümeleri de büyük markaları atağa geçirdi.

BLACK FRIDAY / EFSANE CUMA

Okuduğum kaynaklara göre, Black Friday ilk zamanlar herhangi bir ismi yokmuş. 1932’den itibaren Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961’den sonra Kara Cuma olarak anılmaya başlanmış. Nedeni ise şu; Normalde Hristiyanların Şükran Günü’nden sonraki Cuma günü, ABD’deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu organizasyon uzun yıllar bu şekilde devam etmiş. Bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış. İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alışverişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler. Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış. Günümüzde de hâlâ ana haberlerde hem yurtiçi hem de yurtdışından bu tarz görüntüler görüyoruz...

TÜRKİYE’DE NE DURUMDA?

Ülkemizdeki Black Friday etkinliklerinin sayısı da artmış durumda. Türkiye de geçen sene 2019’da Black Friday günü 2.7 milyon adet ürün bir günde satılmış. Hâl böyle olunca markalar bu döneme şimdiden ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Özellikle trendyol, hepsiburada, gittigidiyor, n11.com ve markaların kendi online satış sitelerini takip ederek bu fırsatlardan yararlanmayı kaçırmayın.