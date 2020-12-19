Edis'ten dijital stadyum konseri

Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamaya devam ediyor. Vodafone FreeZone, 24 Aralık’ta Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konserini düzenleyecek. Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis’in sahne alacağı konser seyircisiz gerçekleşecek. Türkiye’nin 81 ilinden on binlerce kişi, saat 20.30’da başlayacak konseri Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden, ister cep telefonlarından, ister bilgisayarlarından, isterlerse tabletlerinden canlı olarak ve ücretsiz izleyebilecek. Müzikseverler, kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak Edis ile sahnede online deneyim yaşayacak.

Konseri heyecanla beklediğini söyleyen Edis, “24 Aralık’ta yapacağımız konser hem kendi alanında hem de benim için bir ilk olacak.

İzleyicilere sıradışı bir deneyim yaşatacağız. Uzun bir aradan sonra tekrar stadyum konserine çıkacak olmak heyecan verici. Dijital teknolojiler sayesinde milyonlarca müziksevere aynı anda ulaşacağız. Ekranları başındaki seyircilerimle YouTube sohbet üzerinden sürekli etkileşimde olacağız. Emojilerle, istek parçalarla ve hatta alkışlarla renklenecek bir dijital konser olacak. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız. Bu güzel işbirliği için Vodafone’a teşekkür ediyorum. Herkesi konserimize bekliyorum” dedi.

İZLEYİCİLER LED EKRANLARA YANSITILACAK

Vodafone FreeZone Online Edis Konseri için Vodafone Park’ta özel bir sahne kurulacak. Fiziksel olarak katılımın olmayacağı konseri online izleyen gençler led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirilecek. Vodafone FreeZone diğer online konserlerinden farklı olarak izleyicilere gerçek bir konser atmosferi sunacak. Dron çekimleriyle hem görüntü hem de müzikal anlamda izleyicilerin kendilerini stadyumda hissetmeleri sağlanacak.

EDİS’LE ONLİNE SAHNE DENEYİMİ

Konser öncesi Edis’in hesabından yapılacak duyuruyla, konsere birlikte gelmek istediği arkadaşını etiketleyenler arasından seçilecek kişilere konser kiti gönderilecek. Seçilen gençler led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirilecek ve Edis ile sahnede online deneyim yaşayacak.