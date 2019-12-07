'EDHO izleyicisi kahkahaya hazır olsun'

Evet, benim içinde bir ilk. Tabii EDHO efsanesinin üzerine sinema seyircisi için rolün çıtasını, esprilerin dozunu biraz daha yükseltmek gerekiyordu. Güzel bir uyum yakalandı ve biz sonuçtan memnun kaldık. Umarız seyirci için de tatmin edici bir sinema filmi olur.



EDHO’da uzun yıllar mafya hikâyesine can veren oyuncular komedi filminin çekimlerinde neler yaşadı?

Aslında her ne kadar EDHO’da karanlık dünyayı anlatan mafya âlemi söz konusu olsa da senaryodaki ince espriler ve durum komedileri zaten seyirciyi tebessüm ettiriyordu. Seyirciyi Aman Reis Duymasın filmiyle güldüreceğimize inanıyoruz. Televizyon seyircisi bu filmde ağır mafya adamlarının tatilde başlarına gelen komik olaylar zincirini izleyecek. Biz bu filmi çekerken çok eğlendik. Herkesin, ailelerin de çocuklarıyla izleyeceği güzel bir film oldu.

İzleyicileri filmde ne gibi sürprizler bekliyor?

Aman Reis Duymasın’da EDHO karakterlerinin yaz tatilinde yaşadığı ve seyircinin hiç alışık olmadığı halleri zaten başlı başına sürprizin kendisi olacak. Filmin her anı, her sahnesi birer sürpriz aslında.

‘Tipi’ sizde nasıl bir iz bıraktı?

Benim için oyunculuk bir meyve gibidir. Tadı, kokusu ve şekli değişebilir, rolden role değişkenlik gösterebilir ama çekirdek hep aynıdır. Ben de kendi çekirdeğimden beslenerek rolleri şekillendirmeyi seviyorum. Bu anlamda Tipi en iyi şekillendirdiğim rollerden birisi. Tipi’nin hikâyede devam edip etmeyeceği belli değildi. Buna rağmen Tipi’yi oynamak istediğimi belirttim. Çünkü psikolojik derinliği olan bir karakterdi. Bir tarafı psikopat fakat diğer yandan sürekli üşüyen bu yüzden yaz kış palto giyen, batıl inançları olan, dostlarına ölümüne bağlı bir adam, annesini tipide kaybetmiş kendisi de donmaktan son anda kurtulmuş, ablasına düşkün, ona derin bir hürmeti ve sevgisi olan, öyle ki ölüp de onu yalnız bırakmamak için sürekli çelik yelek giyen derin bir karakter.

Şifre kadın izleyici

EDHO’nun başarısının sırrı sizce nedir?

Mafya âlemindeki erkek dünyasını anlatan bir proje olmanın da ötesinde o dünyadaki kadınların neler yaşadığını da gündeme getirerek kadın seyircinin de kalbini çalmayı başardı. Kadın seyirciyi de bir mafya dizisini izlemek üzere ekrana çekmesi bence EDHO’nun başarısının sırrıdır. Senaristlerimiz, müthiş bir beyin takımı. Yönetmenimiz Onur Tan, görsel zekâsı çok üstün biri. Bir mafya dizisinde kadın hikâyesinin bu derece baskın olması, dizinin başarılı olmasında çok etkili. Bence başarının formülü bu oldu.