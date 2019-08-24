Moralıoğlu, okurlarının merakla beklediği dördüncü kitabını tamamladı. “Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir” adlı 220 sayfalık eser, Epsilon Yayınevi tarafından yayımlandı. Moralıoğlu, yeni kitabı ‘Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir’de düşünce gücümüzün farkına vararak duygularımızı nasıl yönetebileceğimizi, olumsuz duygulardan nasıl kurtulacağımızı etkin ve samimi önerilerle anlatıyor. Moralıoğlu’nun sıkıntı yaratan duygu ve düşüncelerden kurtulmak adına verdiği tavsiyeler, birçok kadim öğretinin temellerine dayanıyor. Moralıoğlu, kitabında, karanlık duygu ve düşüncelerden arınmak isteyen okurlarına sesleniyor. “Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir”, 21’inci yüzyılın karmaşasında dinginlik ve huzur arayanlara yol gösteren başucu kitabı niteliğinde bir eser.