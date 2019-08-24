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  3. Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir

Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir

Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir

2014 yılında kaleme aldığı kişisel gelişim kitabı “Ben Marka Olsam” ile alanında büyük yankı uyandıran Didem Moralıoğlu, 2015’te çıkardığı “Seni Yine Severdim” ve 2017’de yayımladığı “Kaf Dağı’nın Pusulası” ile de geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Moralıoğlu, okurlarının merakla beklediği dördüncü kitabını tamamladı. “Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir” adlı 220 sayfalık eser, Epsilon Yayınevi tarafından yayımlandı. Moralıoğlu, yeni kitabı ‘Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir’de düşünce gücümüzün farkına vararak duygularımızı nasıl yönetebileceğimizi, olumsuz duygulardan nasıl kurtulacağımızı etkin ve samimi önerilerle anlatıyor. Moralıoğlu’nun sıkıntı yaratan duygu ve düşüncelerden kurtulmak adına verdiği tavsiyeler, birçok kadim öğretinin temellerine dayanıyor. Moralıoğlu, kitabında, karanlık duygu ve düşüncelerden arınmak isteyen okurlarına sesleniyor. “Düşüncen Değişirse Kaderin Değişir”, 21’inci yüzyılın karmaşasında dinginlik ve huzur arayanlara yol gösteren başucu kitabı niteliğinde bir eser.

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