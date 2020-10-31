Dostluk Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı

3.Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin başkanlığını Görüntü Yönetmeni Vedat Özdemir’in üstlendiği jüri; Yunanistanlı Yönetmen Maria Lafi, Azerbaycanlı Yönetmen Hilal Baydarov, Oyuncu İrem Altuğ ve Senaryo Doktoru, Akademisyen Öktem Başol’dan oluşuyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Kızılay, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve daha birçok önemli kurum ve kuruluşun destekleri ile bu yıl Yunus Emre anısına 4-5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, dünyanın birçok ülkesinden yoğun başvuru aldı. Direktörlüğünü Faysal Soysal’ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği festivalin ana jürisi de açıklandı.

Nefes: Vatan Sağolsun, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Ana Yurdu, Aşkın Gören gözlere İhtiyacı Yoktur, Rauf, Ceviz Ağacı ve Fakat Müzeyyen Derin Bir Tutku gibi filmlerin Görüntü Yönetmeni Vedat Özdemir’in başkanlığını üstlendiği jüride; başarılı kısa filmlerin ardından ilk uzun metraj filmi “Holly Boom” ile birçok festivalden ödülle dönen Yunanistanlı Yönetmen Maria Lafi, ikinci uzun metraj filmi “In Between Dying” ile bu sene Venedik Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde yarışan Azerbaycanlı Yönetmen Hilal Baydarov, Çukur dizisinde Ayşe karakterleri ile izleyicinin beğenisini kazanan Oyuncu İrem Altuğ ve akademik alandaki başarılarının yanı sıra sinema ve televizyon sektörüne büyük katkılar sağlayan Senaryo Danışmanı ve Akademisyen Öktem Başol yer alıyor. 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, önceki yıllarda olduğu gibi Yarışma, Kırk Yıllık Hatır, Panorama ve Özel Gösterim Seçkilerini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.