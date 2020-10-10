Doğa, tarih ve yaşam merkezi: Köyceğiz

Akdeniz’le Ege’nin birleştiği noktada olan Köyceğiz’in tarihi çok eskilere dayanıyor. MÖ 3400 yıllarında burada yerleşim görülmüş, birçok uygarlık burada yaşamış ama sondan başlarsak, Osmanlılar, Menteşoğulları, Selçuklular ve Romalılar buralarda hüküm sürmüşler. Tarihi ve doğal güzellikleri olan ‘Köyceğiz’in ismi nereden geliyor? Köyceğiz, yanındaki gölün üzerinde bulunan ovada kurulmuş ve bir tarihte ovayı sular basmış. Bu esnada buraya gelenler, gölün doğu kısmındaki birkaç evi ve insanı görünce, “Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir köyceğiz kalmış” demişler. Anlatılan bu. O zamandan beri buraya Köyceğiz denmiş. Bazı kişiler gölün altında bir batık şehir olduğuna inanıyor.

NERELERİ GEZEBİLİRİZ?



İşte bu sorunun cevabı oldukça uzun olacaktır. Öncelikle göl kenarında olduğu için Köyceğiz merkezi ve gölünü gezmek, buralarda bisiklete binmek, araç kullanmak, tekneyle gezmek, yürüyüş yapmak, mutlaka yapılması gerekenler listesinde olabilir. Köyceğiz Gölü’nün kanalları denize bağlanır, bu kanallarda birçok tekne değişik yerlere götürebilir. Dalyan, İztuzu plajı (Caretta Caretta kablumbağaları mevsiminde burada görülebilir) veya Kaunos Harabeleri ve antik kentine teknelerle gidebilirsiniz. Buralara araçlarla da ulaşım imkanı bulunuyor. Daha başka gezilecek yer derseniz, Sultaniye kaplıcaları, Ölemez Dağı, Çandır çamur banyoları, Ekincik Plajı ziyaret listesine eklenebilir.

YAĞMURLARIYLA MEŞHUR



Türkiye’nin en çok yağış alan bölgelerinden olan Köyceğiz’de kış yağmurları 2-3 ay sürebilir. Bu nedenle bu aylarda ziyaret gerçekleştirenlerin bu konuda tedbirli olması gerekir. Köyceğiz nüfusunun yüzde 85’i köylerde olup geçimini tarım, hayvancılık, ormancılık, turizmle sağlıyor. Arıcılık, Köyceğiz’de oldukça fazla yapılıyor ve Köyceğiz balına da talep bir hayli yoğun. Ayrıca kefal ve alabalık tesislerini de sıklıkla görmek mümkün.

KÖYCEĞİZ’DE NE YENİR?



Bu sorunun cevabı kısaca zeytinyağlılar, balık ve deniz ürünleri, salata ve çeşitli otlar diyebiliriz. Sebzeler ve otlarla birçok yemek yapılıyor ayrıca kefal veya alabalık tercihi de çok uygun olur. Bu arada hediyelik bir şeyler düşünüyorsanız, Köyceğiz balını tercih edebilirsiniz. Konaklama için Köyceğiz ve Dalyan bölgesinde birçok otel, pansiyon bulunuyor. Buralarda konaklama yapılabilir.

ULAŞIMI OLDUKÇA KOLAY



Ulaşımsa araçla yapılırsa; Köyceğiz, Antalya’ya 260 km, İzmir’e 270 km, Ankara’ya 610 km, İstanbul’a 740 km uzaklıkta. Uçakla gitmek istenirse Dalaman Havalimanı’na uçuş gerçekleştirilip, 30 kilometre karayoluyla Köyceğiz’e ulaşmak mümkün. Bütün Ege kasabaları gibi oldukça güzel olan Köyceğiz’e önümüzdeki günlerde ziyaret sizi mutlu edebilir. Tabii tercihler, beklentiler değişebilir ama Köyceğiz, mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.