Diyetle birlikte her gün magnezyum almak şart

Yeterli, dengeli ve düzenli beslenmek, bütün besin elementlerini her gün yeterli miktarda ve maksimum yararlılıkta almamız açısından çok önemlidir.

Magnezyum minerali de besinlerin içerisinde bulunan, enerji içermeyen ancak sağlığımız için önemli olan minerallerden bir tanesidir. Her gün düzenli olarak diyetimizin içinde magnezyum ihtiyacımız karşılamalıyız.

VÜCUDA ENERJİ VERİR

Magnezyumun vücudumuzdaki görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

Enzimler vücudumuzda gerçekleşen kimyasal tepkimeleri yürütürler. Enerji protein üretimi ve kas kasılması gibi her türlü fonksiyonları düzenlerler. Magnezyum vücudumuzdaki pek çok enzimin yapısında bulunur. Magnezyum kas ve sinir sistemi hücrelerinin devamlılığını sağlar. Böylece kalp atışlarının düzenli olmasında, enerjik olmamızda ve zihin aktivitelerinde pozitif etki gösterir.

Vücudumuzda bulunan magnezyumun yüzde 60’ı kemiklerin yapısında bulunur. Sağlam kemikler için en az kalsiyum ve fosfor kadar önemlidir. Magnezyum minerali, vücudumuzun yapısında olan en önemli minerallerden biridir. Bu kadar önemli bir minerali, yiyeceklerin yapısından her gün düzenli olarak almalıyız. Böylece sağlığımızı korur ve geliştirebiliriz.

EKSİKLİĞİ KRAMP SEBEBİ

Magnezyum yetersizliği oluşursa, kendimizi hep yorgun hissederiz. Bacaklarımıza, ayağımıza, ellerimize sık sık kramp girer. Gerginlik hissi ve sıklığı artar. Stres seviyemiz yüksek olur. Zihin bulanıklığı yaşayabiliriz.

MAGNEZYUM KAYNAKLARI

Kurubaklagiller (kurufasulye, nohut, mercimek), yağlı tohumlar, kuruyemişler (fındık, fıstık, badem, ceviz), tam tahıl taneleri, tam tahıl ekmeği. Magnezyum eksikliği yaşamamak için haftada 1 ya da 2 öğün kurufasulye, nohut veya mercimek yemeği yiyebilir veya salatalarınıza haşlanmış olarak kurubaklagil ilave edebiliriz. Her gün 1 avuç fındık, fıstık, badem ve ceviz karışık veya tek tek kuru yemiş yemeliyiz.

Tam tahıl, tam buğday ekmeği tercih etmeliyiz. Tahıllı ekmeğin, sayısız faydasının yanında magnezyum açısından da faydası var.