Diyet yalanlarına inanmayın

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Fazla kilolarınızdan kurtulurken doğru kaynaklara, doğru bilgilere yönelin, diyet yalanlarına takılmayın.

BİRTAKIM DİYET YALANLARI



Akşam 18:00 veya 19:00’dan sonra bir şey yemeyin.

Doğrusu; Önemli olan bütün gün kendi hayat düzeninize ve kendi saatlerinize göre sağlıklı beslenmek

Yemekten sonra meyve yememek, alkole dönüşür, kilo aldırır korkusu.

Doğrusu: Yemeğin üzerine meyve yemek yiyeceklerin besin kalitesini arttırır, şeker dengesini sağlar ve tatlı ihtiyacınızı giderir.

Ne kadar az yersem o kadar çok kilo veririm inancıyla çok düşük kalorili diyetleri uygulamak.

Doğrusu; Yetersiz enerji alımı metabolizmamızın yavaşlamasına neden olur.

Yemekle birlikte su içmekten kaçınmak; mideniz genişler kilo alırım korkusu

Doğrusu: suyu ne zaman isterseniz o zaman içebilirsiniz, önemli olan günde 2- 3 litre suyu tamamlayabilmek.

Sabah aç karnına sirkeli su içmek

Doğrusu: Sabah aç karnına içeceğiniz asit oranı yüksek bu içecek, zaten asit seviyesi bu saatlerde yüksek olan mide sağlığınızı bozabilir, fazla yağlarınıza hiçbir etkisi olmaz.

Bir gün abartılı yemek, sonraki gün ceza olarak aç kalmak, hiçbir şey yememek.

Doğrusu: Fazla kaçırdığınızın ertesi gün en etkili çözüm, sağlıklı ve dengeli zayıflama diyetinizi uygulamak, bol hareket etmek ve bol su içmek olmalıdır.

Kilo verirken spor yaparsam yağların kaslara dönüşeceği korkusuyla hareketsiz yaşamak.

Doğrusu: Kilo verirken sağlık durumunuz ve fazla kilonuzun izin verdiği ölçüde bir aktivite yapmalısınız. Kilonuz azaldıkça, hareketleriniz kolaylaşır, daha yoğun egzersizler yapabilirsiniz.

Mucize yiyeceklere inanmak.

Doğrusu: Hiçbir yiyecek veya ilaç tek başına kilo verdirmez. Kilolarınızı ancak siz yakabilirsiniz. Her gün eksi enerji dengesi oluşturacak şekilde sağlıklı beslenmeli ve hareketli yaşamalısınız.