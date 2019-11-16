Diş sıkma problemine botokslu çözüm

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Estetik bir görünüme sahip olmak için kullanılan botoks artık birçok hastalığın da tedavisinde kullanılıyor. Bunlardan birisi de diş sıkma ve gıcırdatma sorunu. Diş sıkma ve gıcırdatma, genelde uyku sırasında istem dışı olarak gerçekleşir. Diş sıkma ve gıcırdatmanın pek çok nedeni vardır. Bu nedenler arasında en temelleri stres ve kişisel özellikler, uyku düzensizliği, uyku esnasındaki solunum bozuklukları. Diş sıkan bir bireyde çene eklemi bölgesinde ve bu bölgedeki ilgili kaslarda ağrı olabileceği gibi, ilerleyen dönemlerde çene eklemlerinde sorun yaşanması kaçınılmaz. Bu durum kişiyi çene eklem rahatsızlığına kadar götürebilir. Diş sıkmanın en temel sorunlarından biri de dişlerin birbirine aşırı sürtmesi sonucu zarar görerek boylarının kısalması. Bu durum kişinin dikey boyut dediğimiz burun-çene ucu arasındaki mesafenin azalmasına neden olarak hastanın yüz görüntüsünde estetik sorunlara da neden olur.

KASLARI GEVŞETİYOR

Diş sıkma ve gıcırdatma tedavisinde uyku sırasında dişlerin birbirleriyle temasını engellemek amacıyla estetik operasyonlarda kullandığımız botoksu ek tedavi olarak uyguluyoruz. Masseter botoksu adını verdiğimiz uygulamada diş sıkma sorunu ortadan kalkıyor. Masseter, çenenin iki yanında bulunan çiğneme kaslarına verilen isim. Bu kaslara botoks enjekte ederek zayıflamaları ve küçülmeleri sağlanıyor. Uygulamadan sonra çene kasları rahatlıyor ve bölgedeki gerginlik azalınca diş sıkma ve gıcırdatma tepkileri ortadan kalkıyor. Çene botoksu diş sıkma sorununu çözmekle birilkte, çene yapısının da üçgen ve ideal görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

KİMLERE UYGULANIR?

Genel sağlık durumu iyi olan her birey bu işlemi yaptırabilir. Hamile ya da emziren annelere bu uygulamayı önermiyoruz. Masseter botoksu ortalama 10 dakika süren, ağrısız bir işlem. İşlemden sonra herhangi bir iyileşme süreci bulunmuyor. Hasta uygulamadan hemen sonra günlük hayatına devam edebilir. Çene botoksu yapılan hastalarda diş sıkma problemine karşı etki ilk andan itibaren başlar ancak tam verime ulaşılması ortalama 1 ay sürer. Çene botoksu sayesinde ameliyatsız ve ağrısız şekilde diş sıkma sorunundan kurtulabilirsiniz.

6 AYDA BİR UYGULANMALI

Çene botoksu işlemi kalıcı çözüm değildir. Vücudunuzun botoksu ne kadar hızlı metabolize ettiğine bağlı olarak ortalama altı ay problemleri ortadan kaldırır. Hastalar botoksun etkisini devam ettirmek için altı ayda bir uzman kontrolünde bu işlemi tekrarlayabilir.