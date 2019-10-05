Dijital yalnızlık kısa filmlerde yarışacak

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Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği yarışmanın tanıtım gösterimini Mardin’de izledik. Vakfın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ile bu yılın teması olan ‘dijital yalnızlığı’ konuştuk.

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü ‘Dijital Yalnızlık’ temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın tanıtımı ve özel film gösterimi için iki hafta önce Mardin’deydik. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte, önceki 3 yarışmada birincilik ödülü kazanan filmlerin gösterimi yapıldı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, kültür ve sanata destek verip gençleri teşvik ettiklerini söyledi. Yarışmada sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan genç sinemacıları aradıklarını anlatan Safkan, birinci yılda “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılda “Çocuk İşçiliği”, üçüncü yılda “Ayrımcılık” temasının işlendiğini, bu yıl ise “Dijital Yalnızlık” temasının olduğunu aktardı. Bu yılki temayla genç sinemaseverlere kendilerini ve sanatlarını göstermeleri için iyi bir fırsat sunulduğunu dile getiren Safkan, şunları söyledi: “Dijital yalnızlık temalı Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmamız ile gençleri teknoloji ve sosyal medyayı etkin, verimli ve sağlıklı kullanmaya teşvik etmek, teknolojiyle hayatlarına değer katmalarını ama aşırılıktan uzak durarak yaşamlarını mutlu ve sağlıklı sürdürmelerine destek olmak istiyoruz. Bizim bu yılki temamızla amacımız, yaşı kaç olursa olsun, hangi nesle ait olursa olsun, bireylere teknoloji ve internetten, sosyal medyadan gerektiği gibi ve hayatına katkı sağlayacak şekilde yol göstermek.

22 KASIM BAŞVURU İÇİN SON GÜN

Çünkü insanın doğası gereği sosyalleşmek, arkadaşlık etmek, etkileşimde bulunmak üzere kurgulanmış bir varlık olduğuna, bunları gerçek dünyada da yeterince gerçekleştirmediğinde mutsuzluğun kaçınılmaz son olduğuna inanıyoruz. Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisini 20 bin TL, ikincisini 15 bin TL, üçüncüsünü de 10 bin TL ile ödüllendireceğiz.” Bu yılki kanaat önderi Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource olan yarışma için başvurular 22 Kasım’a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.