Dijital ve pratik bir medya yayını: Podcast

Podcast, teknolojinin sunduğu nimetlerden biri. Belki her zaman vardı ama son yıllarda adı kondu diyebiliriz. Genellikle ses bazen de video serilerinden oluşan farklı bir biçimsel format. Bir diğer ifadeyle, modern ve bağımsız radyo yayınları gibi seri halinde yayınlanan, ses veya videoların günümüzdeki adı. Kullanıcılar tarafından canlı olarak kaydedilen podcast’ler sanal alemde kaybolmuyor ve kullanıcı tarafından kendi kanalında stoklanıyor. Belirli zaman aralıklarıyla yayınlanan podcast’lerin konuları geniş bir yelpazede olabiliyor üstelik. Hayata dair muhabbet, belirli bir soru üzerinde tartışmak ya da güncel politik konular podcast’lerin içeriğini oluşturabileceği gibi bilim, kültür, sanat da yine bu içeriklerden olabilir. Yani içerik itibariyle epey özgür üreticiler. İlerde televizyon veya radyonun yerini alır mı bilinmez ama günümüzde kendinden emin adımlarla ilerliyor bu format. Özellikle Spotify, SoundCloud gibi uygulamaların podcast formatına uygun olması podcast’lerin yayılımını destekliyor. Dinlemeyi seven ve dinlediğini anlayan biriyseniz, bu format tam size göre. Üstelik izleme eylemine dakikalarınızı ayırmak istemiyorsanız podcast’leri keşfedin deriz. Podcast’lerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyüklü küçüklü, çok kitleli az kitleli, bağımsızı bağımlısı, pek çok kanalı ve üreticisi var. İşte onlardan 6’sı...

BİLİM HERKES İÇİN: AÇIK BİLİM

Uçak mühendisi Tevfik Uyar’ın projesi olan Açık Bilim, Türkiye’nin ilk bağımsız bilim podcast’ı. Açık Bilim’de Uyar’a fizikçi Kaan Öztürk, Nörolog Onur Arpat ve Prof. Dr. Mustafa Çetiner gibi isimler de eşlik ediyor ve hep birlikte herkesin anlayabileceği bir dilde, bilimsel ve nörolojik konular üzerine konuşuyorlar. Açık Bilim’i Spotify ve acikbilim.com’dan dinleyebilirsiniz.

DİLİMİN UCUNDA KELİMELER

Türkçe’nin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için bir kanal olan Dilimin Ucunda Kelimeler’de kelimelere kafayı takmış Kirpi ve Hardal, gündemde olan kelimelerin anlamları üzerine tartışıp, eğleniyorlar. Ayrıca Instagram adresleri üzerinden Kirpi ve Hardal ile iletişime geçerek Spotify ve Apple Podcasts üzerinden yayınlanan kanallarına siz de konuk olabilirsiniz.

SİLİKON VADİSİ TECRÜBESİYLE

Silikon Vadisi’nde tecrübe edinmiş, teknoloji alanındaki gelişmeleri yerinde takip eden Cihan Gürsoy, Yiğit Ihlamur, Birkan ve Çağla İçaçan’ın hazırladığı 64 Bits podcast’te, teknoloji gündemi samimi sohbetler eşliğinde değerlendiriliyor. 64 Bits’i Youtube, iTunes ve Spotify üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİHNİMİN KIVRIMLARI

2005 yılında başladığı podcast serisine, uzun bir aranın ardından yeni bir konsept ve isimle 2020’de tekrar başlayan M. Serdar Kuzuloğlu, podcast serisini Youtube kanalı üzerinden devam ettiriyor. Kuzuloğlu, Zihnimin Kıvrımları adını verdiği podcast serisini “Yaşamın temellerine ve onu sürdürme arzumuza yönelik kafamın içi kadar karışık bir bakış.” şeklinde tanımlıyor.

GERÇEK HAYATLAR ONBİRONSEKİZ’DE

Onbironsekiz, gerçek insan hikâyeleri üzerine kurulu, farklı ve özgün bir podcast kanalı. Üstelik bu formatın da ilk üreticilerinden. Henüz podcast formatının adı konmamışken, Onbironsekiz 2015 yılından beri içerik üretiyor. Kanala müzisyen, yazar, yönetmen, şair, aktivist ve farklı meslek gruplarından pek çok kişiyi konuk olarak alıyor ve onlarla sohbet ediyorlar. Onbironsekiz’in podcast’lerini internet siteleri www.onbironsekiz.com veya Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz.

PODCAST’TE PSİKOLOG TERAPİSİ ÜZERİNE

Psikolog Beyhan Budak’ın çok merak edilen bazı psikolojik konulara açıklık getirdiği ve kendi içinizde çözmeniz gereken sorunlara çözüm bulabilmeniz için yol göstericilik yaptığı Youtube üzerinde bir podcast serisi var. “Çocuklukta yaşadıkların şimdiki hayatını nasıl etkiliyor”, “Panik atak nasıl yenilir?” gibi sorular bu kanalın konuları arasında yer alıyor.