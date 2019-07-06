Dengeli ve doğru beslenen çocuklar daha sağlıklı

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Söz konusu çocukların beslenmesi olunca amacımız en doğrusunu yapmak oluyor. Çünkü çocukluk döneminde beslenme; fiziksel ve zihinsel gelişim üzerinde çok etkili.

Sağlıklı beslenme çocukluktan başlayarak öğrenilmeli ve yetişkinlik döneminde de süregelen bir alışkanlık olmalıdır. Günümüzde annelerin büyük bir çoğunluğu çalışıyor. Temel görevimiz annelik olmakla birlikte başka zorunluluklarımız da var. Zorlanıyoruz, zaman yetmiyor. Pratik davranmalıyız, bilgili olmalıyız, akıllı olmalıyız ki bu sorumlulukların altından kalkabilelim. Kimi zaman suçluluk duygusu, kimi zaman sofra tartışmalarıyla yükümüz daha da ağırlaşıyor. Çocuğumuzu en iyi şekilde büyütebilmek isteği ağır basıyor. Her çalışan anne gibi bir koltuğa birkaç karpuz sığdırmak zorunda kalıyoruz. Beslenmenin püf noktalarını bilmek ve uygulamak annelik yükünün beslenme bölümünü oldukça hafifletebilir.

Çocuklarımızın tatilde kilo almasını önlemek için yapılacaklar:

Hareket etmesini sağlamalı ve desteklemeliyiz. Çocuklarımıza kendiliğinden isteyerek hiçbir kaygı, beklenti olmadan mecbur olduğu için değil, sevdiği için hareket imkânı sağlamalıyız. Koşmalı çocuklarımız. Diyetteyim kalıbı oluşturmamalıyız. Sofrada veya dışarıda ‘Diyetteyim, diyetim bitince istediğimi yiyebilirim’ şeklinde kalıba girmeden, sağlıklı beslenmek, ailesinin desteğiyle, alışkanlık olarak yerleşmeli hayatına.

Fast food’tan uzak durulmalı

Sağlıklı besin seçmesine zemin hazırlamalı, sağlıklı besinlere uygun damak tadı oluşturmalıyız. Rafine ve katkı maddesi içeren yiyecekler, içecekler olabildiğince az tüketilmeli. Gazlı şekerli içeceklerden ve fast food besinlerden olabildiğince uzak tutmalıyız. Yemeklerimizi hazırlarken doymuş yağlar yerine sıvı özellikle zeytinyağı kullanabiliriz. Yağ ve salça kullanımını azaltabiliriz. Hazır gıdalar yerine doğal gıdalar tercih edebiliriz.

Yemekler uyumlu olmalı

Konuşmalı, anlatmalı, özendirmeliyiz. Çocuklarımıza sağlıklı ve dengeli beslenmenin neler kazandıracağından bahsetmeliyiz.

Dengeli beslenmenin adımlarını yaşayarak öğretmeliyiz. Yemeklerimizi besin grupları yönünden dengeli menü halinde sunmalıyız. Örneğin yemekte 1. grup yemek; et grubu, 2. grup yemek; ekmek grubu, 3. grup yemek; süt-yoğurt grubu, 4.grup yemek; sebze meyve grubu uyumlu bir şekilde olmalı.

Uzmandan destek alınmalı

Uzmandan yardım almalı ve ona destek vermelisiniz. Eğer problemin boyutu büyük ve çocuğunuz kilosunu problem yapıyorsa onunla konuşarak bir beslenme ve diyet uzmanının yakın takibinde büyümesine destek sağlayacak şekilde sağlıklı beslenerek kilo vermesini sağlamalısınız.

Peki çalışan anneler mutfakta ne yapmalı?

Alışverişteyken acil durum kurtarıcısı olarak donmuş sebze ve ton balığı alın.

Hafta sonu, haftanın ilk günleri için yetecek miktarda yemek yapın.

Yiyeceğiniz kadar ısıtıp yiyin, ısıtılmış yemekleri tekrar ısıtmayın.

İşten geç çıktığınızda ve yemek yapmak için süreniz sınırlı olduğunda ızgara et, salata, ayran ve ekmekten oluşan hafif ve hızlı bir menüden yardım alın.

Yemek yapmak için çok geç kaldığınızda menemen, ayran ve ekmekten oluşan bir menü kurtarıcınız olacaktır.

Ailecek haftada 2 kez balık tüketmeniz gerekir.

Acil durumlarda donmuş sebzeleri hızlıca pişirebilirsiniz. Çözdürülmelerine ihtiyaçları yoktur.