Demir eksikliğine dikkat!

Demir vücudumuzun çalışmasında pek çok işlevi olan önemli bir mineraldir. Kan hücrelerimizin yapısında bulunarak, kan dolaşımı ile bütün vücudumuza oksijen taşır ve böylece metabolizmamızın çalışmasını sağlar. Vücudumuzda yeterli demir olursa, enerjik ve sağlıklı oluruz. Çabuk hastalanmayız, hastalandığımızda da kolay iyileşiriz. Çünkü bağışıklık sisteminde görevli olan enzimlerin aktifleşmesi için demir gereklidir. Bilişsel performansımız yüksek olur, çabuk öğrenir, uyanık oluruz. Metabolizmamız hızlı olur, kilo kontrolümüz de daha kolay olur. Ancak demir eksikliği bir çok sağlık problemini beraberinde getiriyor.

Demir eksikliği anemisi, hayat kalitemizi düşüren bir hastalıktır. Demir eksikliği aneminiz varsa, çabuk sinirlenir, huzursuz olur, iştahsızlık yaşar, sık ve çabuk hastalanır, zor iyileşir, yutma güçlüğü problemleri yaşayabilir, çevreye uyum sağlamakta zorlanma ve dikkat eksikliği problemimiz olur, konsantrasyon bozulur, uykumuz kalitesiz ve bozuk olur, cilt yapımız bozulur, tırnaklar ve saçların yapısında bozulma gibi anlam veremediğiniz birçok rahatsızlıklar yaşayabiliriz...

Besinlerle yeteri kadar demir almalıyız . Demir ihtiyacımızı, besinlerin içinden doğal olarak almalıyız. Demir gereksinimimiz artığında besinlerden aldığımız demirin emilimi de bir miktar artar. Vücudumuzun demir emilimi için özel mekanizması devreye girmiş olur. Ancak bizim de diyetle aldığımız demirin faydasını arttırmak için dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu nedenle, Çok kepekli tahıllar yememeliyiz. Tahıllarda bulunan fitatlar belirli miktarın üzerine çıkarsa, demirle birleşip demirin vücudumuza alınıp kullanılmasını engeller. Doktor tavsiyesi olmadan kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineral takviyelerini kontrolsüz ve yüksek miktarda kullanmamalıyız. Bunlar demirle birleşip vücudumuza faydalı olmasına olanak kalmadan atılırlar. Yiyecekleri, yavaş yemeli ve iyi çiğnemeliyiz. Mide salgımız demirin vücuda kolay alınmasını sağlar. Yemeklerle birlikte zengin C vitamini kaynağı olan çiğ sebze ve taze meyve yemeliyiz. Yemeklerle birlikte aldığımız, askorbik asit ( C vitamini) demir emilimini kolaylaştırır. C vitamini bitkisel demirin faydasını 2-3 kat arttırır. Diyetimizde posanın aşırı çok olması demirin faydasını azaltır. Fakat posayla C vitamininin alınması posanın olumsuz etkisini kırar. Dolayısıyla taze sebze ve meyvelerden gelen yüksek posanın negatif etkisi çok olmaz. Bağırsaklarınızda her hangi bir problem varsa, emilim bozukluğu söz konusu ise demir emilimi güçleşir.Proteinden yetersiz beslenme sonucunda da emilen demir oranı azalır. Yemekle birlikte çay, kahve, kakao, kola tüketirseniz yiyeceklerdeki demirin faydası azalır.