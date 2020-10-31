Demet Şener küpeli ve yeni markası

Uzun yıllar, tekstil ve moda sektöründe başarılı bir şekilde modellik yapan Demet Şener Küpeli, artık başarılı bir kadın girişimci. Zarif ve asil yaşam çizgisini, deneyimleri ile harmanladığı markası Demet Şener İstanbul’un yeni koleksiyonu ve hedeflerine dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Markanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?

25 yıldır birçok firmanın tanıtım ve kampanyalarında modellik yaptım. Üretim aşamalarındaki provalarından, podyumda sunuma hazırlanana kadar sektörün içinde büyüdüm. Bu bilgi birikimimi uzun yıllardır klasikleşmiş tarzımla birleştirip kadınlara sunmak istedim.

Demet Şener İstanbul markasının çizgisini sizden dinlemek isteriz?

Demet Şener İstanbul markasının çizgisi, bir kadının dolabında olması gereken tüm kıyafetler aslında.

Yeni koleksiyonunuz, kaç parçadan oluşuyor ve hikâyesi nedir?

2020/21 Sonbahar-Kış Koleksiyonumuz 30 parçadan oluşuyor ve “sağlık ve şıklık” mottosuyla kadınların şık olmasının yanı sıra, özellikle bulunduğumuz pandemi döneminde sağlıklı ciltler için kullandığımız vegan kumaşlarla yeni bir hikaye yazdık.

Ürünlerinize ulaşmak isteyen moda severler için satış noktalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ürünlerimize ulaşmak isteyenler için satış noktalarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Online alışveriş sitemiz www.demetsener.com ve Nişantaşı Showroom Mağazamıza ek olarak Kasım ayı içerisinde yeni bir mağaza daha açacağız.

Kendinizi bir tasarımcı olarak tanımlıyor musunuz?

Tüm ürünlerin tasarımını kendim belirlememe rağmen kendimi tasarımcı olarak tanımlamıyorum. Kendimi bir kadın girişimci olarak adlandırıyorum.

Top modellik kariyerinizden sonra markanız için tekrar kamera karşına geçmek nasıl bir duygu?

Modellik kariyerimde kamera karşısında sadece hazır olarak sunulan ürünleri taşıdığım için özel bir duygu hissetmiyordum. Fakat Demet Şener İstanbul markamız için kamera karşısında geçtiğimde, kumaş seçiminden tüm üretim süreçlerine kadar işin bizzat karar vericisi konumunda olduğum için çok farklı bir heyecan içerisinde oluyorum. Ayrıca etiketlerde kendi markamı görmek de çok gurur verici oluyor benim için.

İlerleyen zamanlarda bizi bir Demet Şener defilesi bekliyor mu?

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında Demet Şener İstanbul defilelerine hazır olabilirsiniz :)

Markanızı kurma sürecinde size en çok eşiniz destek verdi gibi görünüyor, öyle mi?

Tabi ki. Her konuda olduğu gibi, Demet Şener İstanbul markasının kurulma sürecinde de en büyük destekçim eşimdi.

DEMET ŞENER KÜPELİ’NİN EN’LERİ



En sevdiğiniz şehir: İstanbul En sevdiğiniz kitap: Başucumda Müzik En sevdiğiniz müzik tarzı: House Müzik En sevdiğiniz ünlü isimler: Charlize Theron, Angelina Jolie, Gisele Bündchen En sevdiğiniz sanat dalı: Mimari