Damat adaylarının tercihi saç ekimi

Ömür boyunca hatırlayacağınız o ihtişamlı günde kusursuz gözükmek tüm çiftlerin hayali. Yıllardır üzerinde düşündüğünüz, planlar yaptığınız, hayal kurduğunuz gün geldi çattı. Peki ne yapacaksınız? Çok iyi gözükmelisiniz tüm misafirler sizi konuşmalı ve geldiği en güzel düğünün bu olduğunu hatırlamalı. Bu hayalin gerçek olması için çiftler değişime ilk olarak gelin ve damattan başlıyor. Bir sene önceden başlayan hazırlıkların başında; saç ekimi, saç PRP’si, yağ aldırma ve botoks geliyor.

DOĞRU ZAMAN 1 AY ÖNCE

Ekilen saçlar 1 ay sonra çıkmaya başlar ama en iyi sonucu almak 6 ay ile 1 sene arasında değişir. Bu nedenle bir daha ki sezona hazır girmeyi hedefleyen damatlar 1 sene önceden yerlerini ayırtmaya başlamalı. Artık zamanı kalmayan ama yine de hızlıca iyi bir görünüme sahip olmak isteyenler ise saçlarını kestirmeden uygulanan tıraşsız saç ekimini ya da saç PRP’sini tercih ediyor. Tıraşsız saç ekimi operasyonunda donör bölgesinden alınan saç kökleri saçlarınızı kesmeden safir uçlu bıçaklar ile açılan kanallara yerleştirilir ve çevrenizdekiler fark etmeden hızlıca saçlarınıza kavuşursunuz. Saç PRP’si ile ise kanınız alındıktan sonra ayrıştırılır ayrıştırılan kana vitamin, mineral, aminoasit kitleri eklenir ve saçınıza enjekte edilir. Saçlarını güçlendirir, parlatır ve gürleşmesini sağlar.

SAÇLAR GÜRLEŞİYOR

Saç ekimi operasyonları ile saçların arasındaki boşluklar doldurur, saçlar gürleştirilir ve yeni saç çizgisi tasarlanır. Saç ekimi operasyonunda saçların çıkış yönü ve açısı, saç köklerindeki boşluklar, kişinin genetik yapısı, saç pigmenti gibi kişiye özel saç yapısı inceleniyor. Saç ekimi operasyonları saçınızda sizi rahatsız eden boşluklar dolduruluyor, saçlar gürleştiriliyor ve yeni saç çizgisi tasarlanıyor. Saç ekimi operasyonunda saçların çıkış yönü ve açısı, saç köklerindeki boşluklar, kişinin genetik yapısı, saç pigmenti gibi bölümler incelenerek kişiye özel saç ekimi yolu tasarlanıyor.