D vitaminine her gün ihtiyacımız var

Corona virüsün hayatımızı yoğun bir şekilde etkilediği son günlerde, bağışıklık sistemimizin önemi her geçen gün artıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren D vitamini, her gün mutlaka ihtiyacımız olan bir vitamin. En etkili ve en kalıcı D vitamini vücudumuzun güneş ışığına direk maruz kalması sonucu üretilen D vitaminidir. Deride yapılan D vitamini takviye olarak alınan D vitaminine göre kanda 2 kat daha uzun süre kalabiliyor ve işlev gösteriyor. Ayrıca derimiz güneş ışığına maruz kaldığında sadece D vitamini üretmekle kalmaz, besinlerde ve besin desteklerinden alamayacağımız, faydası her geçen gün yapılan araştırmalar sonucu yeni yeni bulunan diğer foto ürünleri de üretir.

DİREK GÜNEŞ GÖRÜN



D vitamini ve diğer faydalı foto ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi ve kullanılması için ultraviyole ışığına direk maruz kalmalıyız. Cam arkasında ve kapalı ortamlarda ultraviyole ışınları etki etmez, vücudumuzda D vitamini üretilemez.

D vitaminin üretilmesini önleyen bir başka faktör de güneş koruyuculardır. Etkili süre kişinin cilt tipine göre değişir. Açık tenlilerin esmer insanlara göre daha kısa sürede D vitamini üretme şansı olur. Güneşten hem faydalanmak hem de zararlarından kaçınmak için, her gün 15 – 30 dakika direk güneş ışığı görmemiz yeterli.

D VİTAMİNİNİN BESİNSEL KAYNAĞI OLDUKÇA AZDIR



D vitamini besinlerde oldukça azdır, sadece besinlerle ihtiyacımızı karşılamamız mümkün değil. Somon balığı, uskumru balığı ve balık yağı doğal kaynaklar arasında tek kayda değer olanları. Peynir ve yumurta sarısında da çok az miktarda bulunur. Bazı ülkelerde özellikle süt ve ürünleri D vitamini ile zenginleştirildiği için D vitamini ihtiyacına bir miktar katkı sağlayabilir.

D vitamininin en önemli diğer görevleri; kalsiyum mineralinin kemiklere taşınmasını sağlayarak kemiklerin güçlü bir yapı almasını sağlar. Ayrıca yağ yakmakta görevli bir enzimin yapısında bulunur, kalp sağlığı, yüksek tansiyon, bazı kanser türlerine karşı da koruyucu özellik gösterir.