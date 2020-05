D vitamini ihmale gelmez

nil@nildiyet.com

D vitamini başta kemik sağlığımız olmak üzere pek çok açıdan vücudumuzda önemli işlevleri olan önemli bir vitamin.

Bağışıklık sistemi, yağ yakma metabolizması, kalp sağlığı, yüksek tansiyon, bazı kanser türlerine karşı da koruyucu özellik gösterir. D vitamini, kalsiyum mineralinin kemiklere taşınmasını sağlayarak kemiklerin güçlü bir yapı almasını sağlar. D vitamini ayrıca yağ yakmakta görevli bir enzimin yapısında bulunur. Derimizde güneş ışınlarının bir çeşidi olan ultraviyole ışınlar sayesinde, D vitamini sentezi yapılır. Ultraviyole ışınların deri ile direk temas ederek D vitamini oluşmasını sağlar. Her gün, gün içinde 15 dakika süre ile cildimizin direk güneş ışığına maruz kalması D vitamini oluşumu için yeterlidir. Ancak ultraviyole ışınlara, uzun süre maruz kaldığımız takdirde yaşlanmayı hızlandırıcı ve kanser riskini arttırıcı etkileri olduğunu da unutmayalım.

Güneşten hem faydalanmak hem de zararlarından kaçınmak için, her gün en az 15 dakika direk güneş ışığı görmemiz yeterli.

Bütün yaz güneş görmüş, bol bol güneşlenmiş olsanız bile, vücudunuzda D vitamininin sağlıklı ve yeterli ölçüde olması için her gün 15 dakika direk güneş ışığına çıkmamız gerekir. Çünkü D vitamini her gün almamız gereken her gün ihtiyacımız olan bir vitamin. Evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde; balkona ve ya bahçeye çıkma imkânımız yoksa günlük D vitamini takviyesi almalıyız. Güneşle direk temas olursa D vitamini sentezlenmesini sağlanır.

Güneşlenme cam arkasından olmamalı. Yaz aylarında güneşle buluşma daha sık gerçekleştiği için, yeterli D vitamini sentezlemek daha kolaydır. Fakat cilt sağlığı için güneşin dik geldiği öğlen saatlerinin tercih etmeyin.

Vücudumuz için gerekli olan D vitamininin en önemli kaynağı derimizin güneş ışığı ile temas etmesi. D vitamininin besinsel kaynağı yok denecek kadar az. Dolayısıyla her gün en az 10- 15 dakika direk güneş ışığı görmemiz gerekir. uzun süre güneşte kalmamızın faydası değil ciddi bir şekilde zararı var.