Covid-19 çocukların hayal dünyasına da girdi

Araştırmayı yapan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “İncelediğimiz resimlerde doğa ve insan temalı resimlerin önplana çıkması, kent hayatında doğal yaşam alanlarının daralmasıyla çocukların çevreye olan ihtiyaç ve özlemini gözler önüne seriyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise “Covid-19 pandemisi” oldu. Yarışma başvuru tarihleri her ne kadar karantina sürecinin başlarına denk gelse de çocuklar, “Yeni Normal”i hayal dünyalarından resimlerine taşıdı.” dedi

Çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla sanat, eğitim ve spor alanında birçok projeyi destekleyen Pınar’ın 1981 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirdiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortaklaşa yapılan araştırma ile mercek altına alındı. Araştırmada Türkiye’nin 7 bölgesinden, Almanya’dan ve Özel Eğitim Uygulama Okulları’ndan gelen resimler analiz edilirken; çocukların içerisinde bulunduğu sosyal ortamın hayal dünyalarına ve yeteneklerine olan etkileri incelendi. “Her şey çocuklarımız için” sloganıyla “Serbest” temada gerçekleştirilen yarışmaya ilk ve ortaöğretim çağındaki 6-14 yaş arasındaki çocuklar katılırken, toplam 3 bin 719 resmin betimsel sosyolojik analizi yapıldı. Yapılan analizler, 10 yıl önce 29. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında gerçekleştirilen sosyolojik araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırılarak kapsamlı bir analiz raporu hazırlandı.

2020 yılında da en çok “doğa ve insan” teması resmedildi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar ve ekibinin yaptığı araştırmada Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na gelen resimlerin en çok “doğa ve insan” temasında çizildiği görüldü. Doğa ve insan temalı resimlerin çizilmesi, kent hayatında doğal yaşam alanlarının daralmasıyla çocukların doğal çevreye olan ihtiyaç ve özlemini ortaya koyarken; bu temayı sırasıyla, “sosyal çevre ve insan”, “portre, tekil ve soyut nesneler” ile “toplumsal olaylar” takip etti.

Çocuklar geleceğe umutla bakıyor

Araştırmada yarışma başvurularının sona erme tarihi, Türkiye’de ilk Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı günlere denk gelse de, çocukların süreçten etkilendiklerini ve “yeni normal”i resimlerine yansıttıklarını söyleyen Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “Yarışma Temmuz 2020’de gerçekleştirilseydi resimlerin büyük bir çoğunluğu pandemiyi yansıtacaktı. Yarışmanın bitimine yakın pandeminin başlamasına rağmen çocukların önemli bir bölümü, bu süreci ve salgının üstesinden gelmeye ilişkin çözüm önerilerini, umut verici ve yaratıcı bir perspektiften resmediyor. Çocuklarımız pandemi sürecinin iyimser bir bakış açısıyla sona ereceğine inanıyor.” diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet rolleri de resimlere yansıyor

“Doğa ve insan” ile “sosyal çevre ve insan” temaları hem kız hem de erkek öğrencilerde ağırlıklı olarak kullanılmasına rağmen, cinsiyet değişkeninin seçilen tema üzerinde önemli bir etkisi olduğu da görüldü. Araştırmada, Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılan erkek çocukların deniz manzaralı resimleri tercih ettiği görülürken kız çocuklarının ise insan resimleri çizdiği bulgusuna varıldı.

Bölgesel farklılıklar öne çıkıyor

Prof. Dr. Fuat Güllüpınar ve ekibinin yaptığı araştırmada bölgesel farklılıklar da ortaya çıktı. Yapılan analizde Türkiye’nin tamamına yakınında “doğa ve insan” temasının ön plana çıktığı tespit edilirken; İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayan çocukların pandemi farkındalığının çok oluşu, Akdeniz Bölgesi’ndeki çocukların toplumsal olaylara güçlü bakışı ve Karadenizli çocukların tüm Türkiye’den ayrışan bir şekilde tema seçimleri raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.