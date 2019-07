Çocuklar için eğlenceli tatilin rotaları

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek

Sadece hafta sonu değil, her gün eğlenceyi doyasıya yaşayabilecekleri birden fazla adrenalin dolu etkinlikler minikleri bekliyor. Farklı aktiviteler, çeşitli oyunlar ve atölyeler sayesinde eğlencenin doruğuna ulaşacaklar. Yeni yerler keşfederken aynı zamanda ailecek keyifli zamanlar da geçirebileceksiniz. ‘Tatilde İstanbul’dayım. Çocuklarımla nerelere gidebilirim?’ diye düşünüyorsanız bu haber tam size göre İşte İstanbul’da çocuklarla gidilebilecek eğlence merkezlerinden birkaçı

İSFANBUL

Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İstanbul’un gözde alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İSFANBUL Tema Park yaz boyunca misafirlerine sınırsız eğlence sunacak. Sürpriz yenilikler ve değişimlerle yeni sezona merhaba diyen İsfanbul Tema Park, birbirinden özel eğlence üniteleriyle donatılmış 120 bin metrekarelik alana kurulu ve 18 bin kişilik kapasitesiyle 7’den 70’e tüm ziyaretçilerini ağırlıyor. Eğlencenin başkenti İsfanbul, yaz tatilini İstanbul’da geçiren ya da İstanbul’a tatil için gelen binlerce ziyaretçiye sınırsız eğlencenin keyfini yaşatıyor.

YES CLUB KARTLA YIL BOYU EĞLENCE

3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, yenilenen konseptiyle ailece eğlence sunan Maceraperest, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’u fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alırken, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds’ün ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri misafirleri eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. İsfanbul Tema Park ziyaretçilerine farklı seçeneklerde eğlence imkanı tanırken, misafirler tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanabiliyor. Dileyenler ise tema parkın yıllık kartı Yes Club’a 199 TL’ye üye olarak sınırsızca eğlenebiliyor, tüm konser ve gösterilerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Tema Park’a giriş bileti internette 89.90 TL’ye satın alınabilir. Eğlence avantajlarına isfanbul.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Yeşilpınar, Şht. Metin Kaya Sk. Eyüp

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu

17 bin canlı nüfusuyla Florya’da bulanan İstanbul Akvaryum, 2011 yılından itibaren dünya denizlerinde yaşayan balık türlerini ve kara canlılarını yeni nesil teknoloji ve temalarıyla sergilemeye devam ediyor. İstanbul Akvaryum, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğini de taşıyor. Dört bin metreküp su kapasiteli ve içerisinde 17 bin canlının yaşadığı ana tank içerisinde köpekbalıkları ve vatozlarla birlikte dalış yapmak mümkün. İstanbul Akvaryum’da dalışlar uzman ekipler eşliğinde organize ediliyor. Haftanın belirli günlerinde çocuklar dalgıçların akvaryumdaki balıkları besleme seanslarını da izleyebiliyorlar. İstanbul Akvaryum’a giriş ücretleri: Aile paketi 170 TL, 14 yaş altı 40 TL, öğrenci ve öğretmen 50 TL.

Lego dünyasına ‘merhaba’

Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’deki LEGOLAND® Discovery Centre, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynlerin favori mekanları arasında yer alıyor. 2 milyon legoyla yapılan mekanda, galaksiler arası yolculuk imkanı sunan Space M alanı, lego yapım sırrının anlatıldığı fabrika turu, temalı oyun alanları ve tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği MINILAND bulunuyor. 27 Temmuz’da Legoland’in 4. yılına özel kampanyalar sizleri bekliyor olacak.

Eğlendirirken öğreten kamp

Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo’nun yaz kampında çocuklar bu sene de yeteneklerini keşfedip becerilerini geliştirecek, doyasıya eğlenecekler. 2019 Yaz Kampı bu sene Uzmanlar Yaz Kampı, Açık Hava Yaz Kampı ve Teknopark Yaz Kampı olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşecek. İster bir hafta ister tüm yaz boyunca kayıt yaptırılabilecek kamp pazar günleri ve Kurban Bayramı haftası hariç haftanın her günü 09.00 – 18.00 saatleri arasında olacak. Kamp, 7 Eylül’e kadar devam edecek. Kamp ücretleri: 3 yaş için 60 TL, 4-14 yaş 85 TL, 15 yaş ve yetişkinler için 35 TL. Detaylı bilgi için www.kidzmondoyazkampi.com adresini ziyaret edebilir ya da 0212 348 10 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Yerçekimsiz ortama hoş geldiniz!

Dünyayı kasıp kavuran trend şimdi Mall of İstanbul’da Yerçekimine meydan okumayı seven, limitleri zorlayan herkesin bir araya geldiği Flyzone, eğlencenin ve adrenalinin yeni adresi olmaya aday. Birbirinden eğlenceli parkurlardan oluşan Flyzone, her yaştan insana spor ve eğlencenin birlikte sunulduğu, trambolin park formatında yepyeni bir konseptten oluşuyor. Yaz tatilinizi unutulmaz anılarla süslemek istiyorsanız FLYZONE en doğru adres Eğlencenin merkezinde ayrıca unutulmaz doğum günü partisi de düzenleyebilirsiniz. Çocuğunuzun Flyzone’da harika bir doğum günü partisi geçirmesi için tek yapmanız gereken 0212 936 0 359’u aramak...

FLYZONE’da uçuş ücretleri: Kids flight 39 TL, base flight 49 TL, night flight 49 TL, 10 kişilik uçuş 44 TL.

Adres: Ziya Gökalp Mh. Süleyman Demirel Bulvarı, No: 7 F/34 Başakşehir

Şehrin en büyük su parkı

Yazın keyfini İstanbul’da çıkarmak isteyenler için Tuzla Viaport Marina’da, İstanbul’un en büyük Aquapark’ı kuruldu. Marina Aquapark, her yaştan ziyaretçiye uygun kaydıraklarıyla da dikkat çekiyor. Hafta içi 4 – 12 yaş arasının 45 TL ödeyerek giriş yapabileceği su parkına, yetişkinler 65 TL ödeyerek girebiliyor. 4 – 12 yaşındakilerin, hafta sonu da 45 TL ödeyerek girebileceği Marina Aqupark’a yetişkinler 85 TL ödeyerek giriş yapabiliyor. Parkın içerisinde 17 adet su kaydırağı, 1 özel temalı interaktif çocuk grubu, sprey park ve dalga havuzu bulunuyor. Avrupa’nın en yüksek kaydırağı olan ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez kaydıraklarından biri olan Looping Rocket 24,5 metre yüksekliğinden aşağı kayma keyfini yaşatıyor.

AİLE BOYU EĞLENCE

Marina Aquapark, sadece adrenalin tutkunları için değil çocuklu aileler için de sıcak yaz günlerinin en büyük eğlence adresi oluyor. 6 adet çocuklar için kurulan parklarda çocuklar eğlenirken, ebeveynler de dalga havuzunda serinlemenin tadını çıkarıyor. Aile ve eşli gruplar haricinde ziyaretçi profiline de büyük özen gösterilen aquaparkta, bayanlar için de ayrı bir plaj bulunuyor. Marina Aquapark, aynı proje içerisinde yer alan tema park, aslan park, timsah park, alışveriş caddeleri ve aile eğlence merkeziyle yan yana yer alıyor. Aqupark İstanbullular için vazgeçemeyeceği bir adres olma yolunda ilerliyor.

Adres: Cami Mh Balıkçılar Sokak, Tuzla.