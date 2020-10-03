Çocuk yayıncılığında iyi şeyler de oluyor

Ketebe Yayınları bünyesinde yayın hayatına başlayan “Ketebe Çocuk”, ilk eserlerini tanıttığı lansmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, yayın yelpazesini genişletiyor. Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350’den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de kattı. Yeni yayınlarıyla birlikte her yaşa hitap eden Ketebe, “Ketebe Çocuk” markasıyla artık çocuklara da sesleniyor.

Öncelikli hedeflerinin çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmak olduğuna dikkat çeken Ketebe Çocuk, “Renkli Çoraplı Kuzgun”, “Ağaç Dedi ki”, “Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar”, “Kocaman Kalpli Huysuz Graou”, “Ayı Geldi”, “Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?”, “Kalemika Yalnız Kaldığında” ve “Dikkatle Bak” isimli eserleri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu.

Lansmanda konuşan Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan “Hem okuma hem de iyi bir insan olma serüvenine bütün hikâye aslında çocukluk günlerinden başlıyor. Bir yayıncı olarak buna duyarsız kalmak, bununla alakalı bir plan geliştirmemek olmazdı” şeklinde konuştu. Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel ise “Kitaplarımızı hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiğimizi her zaman göz önünde bulundurduk. ” dedi.