‘Çevrimiçi'ne zorunlu ve hızlı geçişin yılı: 2020

2020… Ne desek, nasıl tanımlasak az kalır bu yılı. Seneler sonra çocuklarımıza, torunlarımıza anlatsak, inanmaz; abarttığımızı düşünürler belki de. Biz de 2020 yılının dijital dönüşümünü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık ile konuştuk. Kendisi şöyle anlattı bu süreci: “Tüm dünya geneline yayılan küresel bir salgın olan COVID-19 pandemisi, 2020 yılı itibariyle mevcut koşulları değiştirerek uzaktan çalışma, sosyal mesafe ve e-öğrenme dünyasına adım atmaya zorladı. Hatta düğünlerin, törenlerin bile sanal ortamda yapıldığına şahit olduk. Bugün pandeminin yansımalarını seyrederken, yeni normallere adapte oluyoruz. Ancak dijital teknolojilerin artık tamamen hayatımızın tam da merkezinde olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ofislerimizden çalışamama, sevdiklerimize sarılamama ve çocukları okula gidememesi gibi sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, zamanla bu sürece uyum sağlamaya başladık. Bu tür ciddi zorluklara karşı dijital iletişim teknolojileri adeta hayatımızı kurtardı ve yeni normallerde dijital medyaya bir can simidi gibi sarıldık.

Yeni tip koronavirüs pandemisi dijital dönüşüm dürtüsünün asla durmayacağını ve farklı sektörlerdeki işletmelerin de dijitale geçişe devam edeceğini fark etmemizi sağladı. Örneğin, yenilikçi dijitalleşme unsurları geleneksel eğitim ve çalışma modellerine doğrudan etki ederek sistemsel değişmelere neden oldu. Sanal sınıflar oluşturularak tüm eğitim dijitale kaydı. Öğretmen ve öğrenci ilişkisi kamera ve ekrandan ibaret bir hal almaya başlarken zaman ve mekan sınırı yeni medya çağının ruhuna uygun bir şekilde ortadan kalkmış oldu. Ancak verim konusunda birçok soru işareti beraberinde geldi. Gerçekten uzaktan eğitim faydalı mıydı? Yoksa yüz yüze eğitim en güzel metot muydu? Eğitim dünyası bu soruları tartışa dursun dijital teknolojiler sağlık alanında da etkisini derinden hissettirdi.

Sağlık çalışanları, artan vaka sayısını kontrol etmeyi başararak sağlık, zaman ve enerjiden fedakarlık ederek çok cesur ve hayati bir davranış sergilediler. 2020 yılı boyunca sağlık çalışanları çevrimiçi konsültasyonlar yaparak hastaları uzaktan muayene ederek rutin kontroller gerçekleştirmiş ve yaşamı tehdit etmeyen hastalıklar için online tedavi sağlayabilmişlerdir. COVID-19 nedeniyle, uzaktan çalışma bir trend olarak ortaya çıktı ve işletmeler küresel düzeyde uzaktan çalışmaya başladı. Yayınlanan LinkedIn verilerine göre, COVID-19'dan hemen önce dünyadaki en düşük uzaktan çalışma oranına sahip ülkelerde bile şimdi bu oran tam üç kat artmıştır. Kısacası dünya uzaktan çalışma sistemini mecburi bir giriş sağlamıştır. Tıpkı uzaktan eğitimde olduğu gibi…

Kripto para birimleri 2020 yılında zirveye çıktı. Blockchain, LinkedIn'in araştırmasına göre 2020'de artan teknoloji trendleri arasında lider konumlarda yer aldı. Blockchain teknolojisinin potansiyel saldırılar, verimsizlik ve büyük boyut gibi önemli sayıda dezavantajı olmasına rağmen yükselen bir ivme kazandığı gerçektir. Bulut bilgi işlem teknolojisi daha uygun maliyetli olduğundan, en büyük yazılım geliştirme trendlerinden biri olmaya devam etti ve hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler bu hizmetten yararlandı. Özellikle uzaktan çalışma ve eğitim konusunda adeta bir ilaç durumuna geldi. Bulut bilişim hizmetleri yalnızca depolamayı değil, aynı zamanda video akışı, ağ oluşturma, yapay zekâ geliştirme ve standart ofis uygulamalarını da içermektedir. Yapay zekâ, son on yılda en iyi yazılım endüstrisi trendlerinden biri oldu ve 2020'de de adında söz ettirdi. Bu teknoloji bilgisayar grafiklerinin olabildiğince gerçekçi videolar ve görüntüler oluşturması için oldukça faydalı oldu.

İnternet kullanımı yaygınlaştıkça dünya daha bağlantılı hale geldi ve verileri koruma ihtiyacı o denli arttı. Bu sebepten ötürü siber güvenlik teknolojileri de vazgeçilmez duruma geldi. Büyük veri ile yakından ilintili olan nesnelerin interneti insanların gündelik hayatlarına giriş yaptı. Birbiriyle ilişkili cihazlar, nesneler ve dijital makinelerden oluşan bu ağ, sağlık hizmetlerinden mimariye, lojistikten eğitime kadar tüm alanlarda etkisini hissettirdi. 2020 bizler için zorunlu bir dijital dönüşüm oluşturdu. Bakalım yeni yılda bizleri neler bekliyor olacak?”

ÖLÜMLER

· 26 Ocak’ta ABD’li ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.

· 27 Şubat’ta Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu.

· 25 Mayıs’ta ABD polisi tarafından George Floyd boğularak öldürüldü. Ardından ülkede uzun zaman süren eylemler başladı.

· 14 Temmuz’da Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.

· 30 Ekim’de eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.

· 1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de bir döneme damga vuran Huysuz Virjin gerçek adıyla Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

· Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 6 Kasım 2020 tarihinde 74 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

· Futbolcu Maradona, 25 Kasım 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

· Güney Koreli yönetmen Kim Ki-Duk, Koronavirüs semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta yönetmen 60 yaşındaydı.

GÜZELLİKLER

· 20 Şubat’ta Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesi açıldı.

· 30 Mayıs’ta SpaceX’in ilk insanlı uzay aracı fırlatıldı.

· 10 Temmuz’da Ayasofya Camii ibadete açıldı.

· 20 Temmuz’da Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’de ilk sondajına başladı.

· 21 Ağustos’ta Karadeniz’de tarihin en büyük doğalgaz rezervi bulundu.

· Güney Kore yapımı "Parazit" filmi ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.

· Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

· Türkiye Grand Prix, 9 yılın ardından yeniden düzenlendi. Etkinlik, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki İstanbul Park pistinde yapıldı. Lewis Hamilton 14. yarışı da kazanarak 307 puan ile 7. kez dünya şampiyonu oldu. Bu galibiyetle Hamilton 7. dünya şampiyonası unvanını kazandı ve Michael Schumacher'in rekorunu kırdı.

· Türkiye, Kadın Ritmik Cimnastik dalında Avrupa şampiyonu oldu

KORONAVİRÜS

· 11 Mart’ta Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası tespit edildi.

· 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi.

· 10 Nisan’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

· 7 Haziran’da dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu aştı.

· 1 Eylül itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı.

· 2 Aralık’ta BioNTech aşısı dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı oldu.

· Türkiye Çin aşısını tercih etti ve aşılama 25 Aralık’ta başladı.

FELAKETLER

· 2019 yılının haziran ayında başlayan Avustralya orman yangınları 2020 yılında da devam etti. Yangınlar 240 günün ardından ancak söndürülebildi.

· 24 Ocak’ta Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken 1607 kişi de yaralandı.

· 5 Şubat’ta Van Bahçesaray’da çığ felaketi yaşandı, 41 kişi hayatını kaybetti.

· Yine 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş sırasında bir uçak pistten çıktı 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

· 3 Temmuz’da Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

· 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda patlama meydana geldi.

· 23 Ağustos’ta Giresun’da sel felaketi yaşandı.

· Doğu Afrika için ‘çekirge felaketi’ uyarısı verildi. BM, Kenya'da son 70 yılın, Etiyopya ve Somali'de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını ve 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

· 9 Ekim’de Hatay’da başlayan orman yangını üç ilçeye yayıldı.

· 30 Ekim’de İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 98 kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü Seferihisar açıkları olarak kaydedilen ve tüm Marmara'da dahi hissedilen deprem, İzmir'in de tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

SİYASET DÜNYASI

· 3 Kasım’da ABD’de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı.

· Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet görevlerinden çekildi.

· Birleşik Krallık, geri çekilme anlaşması ile 31 Ocak 2020’de saat tam 23:00’da Avrupa Birliği'nden resmi olarak ayrıldı.

· Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümü kutlandı.