Cebinizi yakmayan damağınızı şenlendiren yeni yıl yemeği

İşte yeni yıl ruhuna yakışan iki masa dolusu yemekle karşınızdayız. Et denilince akla gelen ilk isimlerden olan Gürkan Şef’in hazırladığı iki farklı mönü cebinizi yakmayacak, damağınızı şenlendirecek…



Şefim, bize nasıl bir masa hazırladınız?

Ben size beyaz ve kırmızı et olmak üzere yılbaşına özel iki çeşit mönü hazırladım. Bu 4 kişilik bir ailenin keyifli bir yılbaşı yemeğinin maliyeti ise 200 TL’yi geçmiyor. Bence yeni yıl masasının vazgeçilmezi tavuktur. Tavuğu 45 dakika haşladım, sonrasında 1.5 saat fırında pişirdim. Onun yanına nohutlu pilav yaptım. Tavuk suyunu pilavda kullandım. İçerisinde kayısı ve yer fıstığı var. Tavuğa en yakışan ise çoban salata olduğu için tercihimi bu yönden kullandım. Tatlı olarak da iki seçeneğimiz var. Dileyen çikolatalı cup ve dileyen kabak tatlısını seçebilir. Testinin içine koyduğum kabağı, kirecin içine atıyorum. 3-5 gün bekliyor. Sonra 15 dakika fırınlıyorum. Testiyi kırıp çıkardığım kabağın üzerine tahin, ceviz ve dondurma kullandım. Bu dördü karıştığında inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor.

PÜF NOKTASI PİŞİRİLMESİ

İkinci mönümüze gelecek olursak; Kırmızı et sevenler için dana kaburga yaptım. Evde çok rahat yapılabilecek olan bu yemeğin püf noktası ise 200 derecede 4 saat pişmesi. Lezzet seviyesi çok yüksek olan bu etin fiyatı bonfile ya da antrkot kadar çok pahalı değil. Yemeğin prosedüründe etin yanında nişasta ve sebze olması gerekiyor. Bunun için garnitür olarak patates püresi ve mevsim yeşilliklerinden oluşan zengin bir salatamız var. İçinde nar, ceviz ve tulum peyniri bulunuyor. Bu mönüde ise tatlı seçimimizi cevizli baklavadan yana kullandım. Kaymak ile birlikte servis ettim. İçecek olarak da şerbet hazırladım.

ETİN FİYATI 55, TAVUĞUN 30 LİRA

Masamızdaki etlerin fiyatları nedir?

Bonfile kasapta 120 TL, antrkot 130 TL ancak dana kaburgası bugün 50-55 TL’den kasaptan satın alınabiliyor. 1.5-2 kiloluk et, 4 kişilik bir aileyi çok rahat doyuruyor. Bugün bütün tavuk ise kasapta 30 TL.

Etin yanında ayran doğru tercih mi?

Tandır gibi etlerde ayran keyif verebilir. Çünkü yağldır. Ayranı özellikle manda yoğurdundan yaparsanız daha iyi olur, yoğun bir yoğurt çünkü. Boğazda oluşan yağ tabakası varsa onu alır. Ancak ızgara ve mangallık etlerde tercihimiz sudan yana olmalı. Ayran da midenizi tıkar ve etin lezzetini alamazsınız.

Etin yanında ne kadar salata tüketmeliyiz?

Bolca! Yılbaşı gecesi çok geç saatlere kadar yemek tüketebiliyoruz. Saat 22:00’ye kadar yemek işini bitirmiş olmalıyız. Masadan kalktıktan sonra en az 45 dakika geçmeli ki tatlılarımızın tadını daha iyi alabilelim ve rahat sindirebilelim.

Masada çorba neden yok?

İki mönümüzde de çorba kullanmadık. Çünkü midemizi çok fazla şişirmek istemiyoruz.

KARBONHİDRAT DENGESİ ÖNEMLİ

Mönü hazırlığında önceliğiniz ne oldu?

Etin yanında sebze olarak salata ve nişasta olarak patates yaptık. Tavuğun yanına pilav ve salata yaptık. Yani ikisinde de bir denge sağladık. Karbonhidrat dengesini göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Masanın olmazsa olmazı nedir?

Bence yılbaşı gecesi kesinlikle kestane ile bitmeli… Bu arada şunu da belirteyim, yılbaşı lezzeti deyince akla direkt hindi geliyor. Ama hem tat olarak bana çok uygun değil hem de maliyet olarak bütçeyi zorlayabilir. 4 kişilik bir aile için tavuk mönümüzü toplam 180 TL’ye, et mönümüzü ise 220 TL’ye kurduk.

GÜRKAN ŞEF AKADEMİ İLE KENDİ PERSONELİMİZİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Marka olarak yeni yıl hedefleriniz neler?

Mr. Asado Burger olarak şubat ayında hayata geçtik. Şu anda Türkiye’de Bahçeşehir Akbatı, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa, Çeşme ve Bodrum olmak üzere 7 şubedeyiz. Yurtdışında Amsterdam, Rotterdam, Frankfurt, Marsilya ve Doha’dayız. 2020’den itibaren de hem yurt içinde hem de yurt dışında şube sayımızı 30’a yükseltmeyi planlıyoruz. Tandır etinden burger yaptık. Hem dekorasyon hem mönü olarak dünyada ilk kez yapılan bir konsept ve uygulama. Bununla da yetinmedik aynı şekilde ıslak hamburger de yaptık. Bu yıl ‘Gürkan Şef’in Ünlü Tarifleri’ isimli kitap çalışmasına imza attık. 2020’de biraz daha akademik bir dilde yeni bir kitap çalışmam daha olabilir.

AKADEMİ KURACAĞIZ

Yeni yılda da televizyon programımız devam edecek. Gürkan Şef ile mangal başı sohbetleri gibi bir formatımız var. Sürpriz bir kanalda, bir saate yakın süren bir program yapacağız. 2020’de beni çok heyecanlandıran bir proje için daha kolları sıvıyoruz. Gürkan Şef Akademi’yi kuracağız. Öncelikle kalifiye takım arkadaşlarımızı burada yetiştirmek istiyoruz. Kasap meslektaşlarım var onlara hızlandırılmış bir programla katılım belgesi vereceğiz. Bu sistem yurtdışında gittiğim okuldan ve MEB’den onaylı olacak. 2020’den beklentilerimiz çok.