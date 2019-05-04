Çay kokulu memleket: Rize

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MAVİ bir başka mavi

Yeşil alabildiğine göz kamaştırıcı

Mavi ile yeşil aşk ile kucaklaşırken bu şehirde

Dayanamamış bulut, yağmışta yağmış

Mis kokulu çaya dönüşmüş,

İşte benim gözümden Rize, tam da bu…

Daha önce de yazmıştım. Karadeniz dünyadaki cennetlerinden biri… Yaylaları, Vadiler, Dereleri, Şelaleleri, gölleri nereden başlasam acaba…

Bulutların Üstünde Pokut Yaylası

Ayder Yaylası’nı artık neredeyse bilmeyen yok. Ama Pokut yeni yeni turizme kazandırıldı. Henüz çok otel pansiyon yok. Zaten gidebilmek pek de kolay değil. Ama oraya çıkınca kendinizi bulutların üzerinde hissedeceksiniz.

Doğa Harikası Zil Kale

Kalenin tarihinden çok doğası ilgimi çekti. Fevkalade manzaranın içinde tarih kokuyor. Harika bir manzaraya sahip. Çok güzel anılar biriktireceğiniz bir yer. Kalenin dibinde çok şeker bir kafe var. Orada harika bir kahvaltı ya da kavurma yiyebilirsiniz. Kafe sahibi muhtar amca harika tulum çalıyor, kızı Melek’in ise sesi harika. Kesinlikle o ikiliye şarkı söyletin.

Fırtına Deresinde Rafting

Gürül gürül akan ve Ardeşen’e hayat veren Fırtına Deresi üzerinde tarihi taş köprüler sizi bir yağlı boya tablosunun içinde gibi hissettiriyor. Ama rafting o kadar eğlenceli ve güzel ki bence herkes denemeli. Ama eğer rafting için cesaretiniz yok ise muhakkak zipline denemeyi ihmal etmeyin.

Palovit Şelaleşi

Çamlıhemşin’de Palovit Vadisi içinde çok keyifli bir yer Palovit Şelalesi. 15 metreden gürül gürül akan şelalenin damlaları birer inci tanesi gibi dağılırken etrafta doğal klima etkisi yaratıyor.

Daha çok anlatacak yer daha çok çıkılacak yayla var. Rize o kadar büyüleyici ki, kesinlikle daha çok gezerek keşfetmem gerekecek.

Raşot Vadisi’de Alabalık

Raşot Vadisi’ne giderken yolda çay toplayan kadınlara rastladım. Yanlarına gidip neler yaptıklarını merak ediyordum. Dikkatimi ilk çeken çaylıklarda sadece kadınların çalışması oldu. İlk sürüm için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Çay toplamanın inceliklerini anlattılar. Elbette toplamayı da yaptık.

Raşot Vadisi harika bir yer. Kahvaltı ve alabalık için ideal bir yer. Özellikle kahvaltıda kendi yaptıkları ekmekler, doğal ürünler ve kestane balı harikaydı. Onlar alabalık yaptı ben de domatesli sarımsalı bir sos ile balığa biraz daha lezzet vermeye çalıştım. Mangalda yapılan alabalığa sos çok yakıştı isteyene formülü verebilirim.

Rize Kavurmasının Sırrı

Ne zaman Rize’ye gitsem ilk durağım merkezdeki Liman Lokantası’a uğrarım. Sabah kahvaltısında yapılan kavurma bir harika. Ama öğleden sonra giderseniz muhteşem üçlüyü deneyebilirsiniz. Kavurma, kurufasulye ve pilav şef tabağında en çok tercih edilen lezzet. Vegan tabağı da tartışılmaz. Merkeze gitmişken Kıble Dağı’daki Muazzam Camii’ye ziyaret edin manzarasına doyamayacaksınız.

Nerede ne yedim?

Rize Liman Lokantası’da Kavurma

Hanedan Restoran: Kuru Fasulye pide

Kaledibi Cafe: Muhlama

Raşot Vadisi: Alabalık