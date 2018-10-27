Carpenter filmografisine bakış…

Assault On Precinct 13 (1976)



Assault on Precint 13’ü aslında hemen hepimiz biliyoruz zira filmin soundtrack’i, Yeşilçam’da en çok kullanılan melodilerden birini barındırıyor. Filmlerinin müziklerini kendisi yapan Carpenter’ın, ikinci uzun metraj filmi olan yapım, hem gerilim dolu ezgisi hem de müthiş karakol savunması hikâyesiyle soluksuz izleyeceğiniz bir eser.

The Thing (1982)

Carpenter’ın izleyicisini en zorladığı filmlerinden biri olan The Thing, Antarktika’daki bir grup Amerikalı araştırmacının, diğer organizmaları taklit eden dünya dışı bir yaratık olan “şey”le karşılaşmasını anlatıyor.

Escape From New York (1981)

Carpenter’ın, hafızalara kazınan soundtrack’iyle enfes post apokaliptik kaçış öyküsü… Ustanın Watergate skandalından sonra yazdığı film, Amerikan başkanını tasvir etme biçimi ve New York’u devasa bir hapishaneye dönüştürmesiyle de Carpenter’ın çizgisini açık eder…

They Live (1988)

Halloween’dan sonra Carpenter filmografisinin en sevdiğim filmi… Hicvi böylesine zekice yapabilen nadir eserlerden biri olan They Live, bir adamın tesadüfen bulduğu bir gözlük sayesinde uzaylıların dünyayı ele geçirdiğini fark etmesini ele alıyor.

Christine (1983)

Carpenter’ın her filmine hayran ve özellikle filmleri için hazırladığı müziklere tutkun bir sinema yazarı olarak yine çok sevdiğim bir soundtrack’i barındırıyor Christine. Katil araba temasıyla izlediğimiz bu korku türündeki film için Carpenter, yıllar sonra kendisinin oynadığı bir video klip de çekti…