Camilerde 500 bin babaya 'aile semineri'

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Ebeveynlere yönelik eğitim seminerlerine, babaların yeterli ilgiyi göstermemesi üzerine M. Hilmi Eren, camilerde eğitim dönemini başlakmak için kolları sıvadı.

M. Hilmi Eren camilerde “Babalık ve Aile Eğitimleri” vermek için İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi ve camilerde eğitimlere başladı. 2.5 yıl içerisinde yaklaşık 500 bin babaya ulaşıldı…

Mehmet Hilmi Eren ile camilerde babalara ulaşma projesini konuştuk:

Camilerdeki projeleriniz nasıl başladı?

Çocukların iyi olması için ailelerin iyi olması gerekir çünkü çocuk gölgedir. Eğer anne baba düzelmezse gölgesi düzelmez mantığıyla yola çıktım. Okullarda anne baba seminerleri vermeye başladım. Katılımlar gayet güzeldi fakat bir problem vardı babalar yoktu. Babalara ulaşmam gerektiğini düşündüm babaların haftada bir gün gittiği bir yer var camilerde cuma namazları. Bu amaç doğrultusunda müftülükle görüştüm ve müftülük böyle bir çalışma için İlahiyat Fakültesi bitirme şartı aradı. 2008 senesinde İlahiyat Fakültesi’ne kayıt oldum. 2010’da müftülükten aldığım onayla İstanbul’un bütün ilçelerindeki camilerde cuma vaazı öncesinde babalık eğitimleri vermeye başladım. Projeksiyonu kurup aziz cemaat cümlesiyle başlayarak eğitimlerimi veriyorum. Yaklaşık 500 binden fazla babaya ulaştım ve bu süreç içerisine İlahiyat Fakültesi’ni de bitirdim. Binlerce babaya ulaşmaya devam ediyorum.

Konuyla ilgili geri dönüşler alıyor musunuz?

Her cuma yüzlerce baba etrafıma toplanıyor, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bugüne kadar olumsuz bir eleştiri almadım. Herkes çalışmanın devam etmesini istiyor. İyi ki geldiniz hocam, farkındalığımız arttı, babalığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk gibi ifadelerle karşılaşıyorum. Olumlu geri bildirimler alıyorum.

Projeniz devam edecek mi?

Bu yıl devam edecek ve uygun görülürse 2020 yılında da devam edecek. Hangi hafta hangi camide olacağımı sosyal medya hesaplarımdan düzenli olarak paylaşıyorum.

Bir uzman psikolojik danışman olarak başka neler yapıyorsunuz?

Türkiye’nin ilk ve tek Ev Okulu Derneği’nin kurucusuyum. Her ev aynı zamanda bir okuldur, evleri eğitim ve mutluluk yuvasına çevirmek amacıyla yola çıktık. Ev Okulu Derneği her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin öğrenme süreçlerine katılması, okul-ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. 100’e yakın eğitimci ve 200 civarında ev rehberi ile çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerine ailenin katılımını artıracak, bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Ev rehberleri çocukların düşünme becerileri, yaratıcılık, problem çözme, stratejik düşünme, mantık yürütme, zeka ve akıl oyunları ve etkinlik üretme üzerine eğitiliyor. Ev Rehberleri evlerde çocukların akademik derslerinden ziyade onların; stratejik düşünme, mantık yürütme, yorumlama, problem çözme, uzamsal düşünme, ince ve kaba motor beceriler odaklı çalışmalar yürütüyor. Ev rehberleri ilgilendikleri ailelere yaşadıkların şehirdeki eğitim etkinlikleri hakkında haftalık bilgilendirmeyle hangi aplikasyonların kullanılabileceği, hangi video ve filmlerin izlenmesi gerektiği ve hangi oyunların dikkat ve zeka gelişimine katkı sunduğu konusunda destek vererek rehberlik hizmeti de sunuyor.