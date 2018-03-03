Büyükşehirlere alternatif yaşam merkezi; Köyceğiz

Bu hafta rotamız Muğla’nın 60 km uzağındaki kendi adıyla anılan gölün kenarına kurulmuş olan Köyceğiz ilçesi. Akdeniz ile Ege’nin birleştiği noktada olan Köyceğiz’in tarihi çok eskilere dayanıyor. MÖ 3400 yıllarında burada yerleşim görülmüş, bir çok uygarlık burada yaşamış ama sondan başlarsak, Osmanlılar, Menteşoğulları, Selçuklular ve Romalılar buralarda hüküm sürmüşler. Tarihi ve doğal güzellikleri olan “Köyceğiz”in ismi nereden geliyor? Köyceğiz, yanındaki gölün üzerinde bulunan ovada kurulmuş ve bir tarihte ovayı sular basmış. Bu esnada buraya gelenler, gölün doğu kısmındaki birkaç evi ve insanı görünce: “Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir köyceğiz kalmış.” demişler. Anlatılan bu. O zamandan beri buraya Köyceğiz denmiş. Bazı kişiler gölün altında bir batık şehir olduğuna inanıyor.



KÖYCEĞİZ'DE NERELERİ ZİYARET EDEBİLİRİZ?

İşte bu sorunun cevabı oldukça uzun olacaktır. Öncelikle Göl kenarında olduğu için Köyceğiz merkezi ve gölünü gezmek, buralarda bisiklete binmek, araç kullanmak, tekne ile gezmek, yürüyüş yapmak, mutlaka yapılması gerekenler listesinde olabilir. Köyceğiz Gölü’nün kanalları denize bağlanır, bu kanallarda bir çok tekne değişik yerlere götürebilir Dalyan, İztuzu plajı (Caretta Caretta kablumbağaları mevsiminde burada görülebilir) veya Kaunos harabeleri ve antik kentine teknelerle gidebilirsiniz. Buralara araçlarla da ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Daha başka gezilecek yer derseniz, Sultaniye kaplıcaları, Ölemez Dağı, Çandır çamur banyoları, Ekincik Plajı ziyaret listesine eklenebilir.

Türkiye’nin en çok yağış alan bölgelerinden olan Köyceğiz›de kış yağmurları 2-3 ay sürebilir, Bu aylarda ziyaret gerçekleştirenler bu konuda tedbirli olması gerekir.

Köyceğiz nüfusunun yüzde 85’i köylerde olup geçimini tarım, hayvancılık, ormancılık, turizm ile sağlamaktadır.

Arıcılık, Köyceğiz’de oldukça fazla oranda yapılmaktadır ve Köyceğiz balına talep oldukça fazladır. Ayrıca kefal ve alabalık tesisleri de bol miktarda bulunmaktadır.

NEREDE NE YENİR?

Köyceğiz’de ne yenir? Bu sorunun cevabı kısaca Zeytinyağlılar, balık ve deniz ürünleri, salata ve çeşitli otlar diyebiliriz. Sebzeler ve otlar ile bir çok yemek yapılmaktadır ayrıca kefal veya alabalık tercihi de çok uygun olur. Bu arada hediyelik birşeyler düşünüyorsanız, Köyceğiz balını tercih edebilirsiniz.

Konaklama için Köyceğiz ve Dalyan bölgesinde birçok otel, pansiyon bulunmaktadır. Buralarda konaklama yapılabilir.

Ulaşım ise araçla yapılırsa; Köyceğiz, Antalya’ya 260 km, İzmir’e 270 km, Ankara’ya 610 km, İstanbul’a 740 km dir. Uçakla gitmek istenirse Dalaman Havalimanı’na uçuş gerçekleştirilip, 30 km kara yoluyla Köyceğiz’e ulaşmak mümkün olmaktadır.

Bütün Ege kasabaları gibi bahar aylarında oldukça güzel olan Köyceğiz’e önümüzdeki günlerde ziyaret sizi mutlu edebilir Tabi tercihler, beklentiler değişebilir ama Köyceğiz, mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.