Büyük usta Kenzo Takada'ya buruk veda…

Moda dünyasının en ikonik isimlerinden Kenzo Takada koronaya yenik düştü. Ölümü moda dünyasını derinden sarstı. İstanbul’a Avon için tasarladığı parfümlerin tanıtımını yapmak için geldiğinde Akşam Gazetesi için çok özel bir röportaj yapmıştım. Bu değerli ustanın vefatı herkes gibi beni de çok üzdü. Moda tasarımcısı olarak başladığı serüveninde global lüks tüketimde önemli bir örnek markadır; Kenzo.

TAKADA’NIN HAYATINA DAİR

Japonya’nın Himeji kentinde doğan ve bir otel işleten Kenji ve Shizu Takada’nın yedi çocuğundan biri olan Takada, kız kardeşlerinin moda dergilerini okuduktan sonra tasarımla ilgilenmeye başladı.

Ebeveynlerini memnun etmek için Kobe Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi almasına rağmen, daha sonra okulu bıraktı ve Tokyo’daki Bunka Moda Koleji’ne başvurdu ve burada ilk erkek öğrencilerden biri oldu.

1960 yılında, prestijli Japon moda dergisi Soen tarafından verilen Soen Ödülü’nü kazandı. 1964’teki Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanırken, apartmanı yıkılıp tazminat olarak 10 aylık kira verildiğinde hayatı değişti. Parayı Fransa’ya tekneyle seyahat etmek için kullandı.

Louis Feraud gibi tasarımcılara eskiz satmaya başladı ve 1970 yılında Galerie Vivienne’de kendi yenilediği ilk mağazasını açabildi.

“Dükkanımı açtığımda, Fransız tasarımcıların yaptığı şeyi yapmamın bir anlamı olmadığını düşündüm. Farklı olmak için kimono kumaşları ve diğer etkiler kullandım.” diyor Takada. Bedeni özgürleştirmek, kısıtlamak ya da yeniden şekillendirmek için yapılan, genellikle fermuarlardan ve diğer kapaklardan arındırılmış neşeli, kaotik ve büyük boyutlu tasarımlar ile ikonikleşti.

İlk defileleri unutulmazdı. Fransız modasının hiyerarşik vizyonundan çok uzakta, kıyafet sunmaktan çok dans eden ve yürüyen modellerle hafif ve eğlenceli koleksiyonlar sundu.

Kendini “moda tasarımcısı” olarak gördüğü için “Japon tasarımcı” olarak tanınmaktan hoşlanmıyordu. Takada, 1983’te erkek giyimini, 1986’da bir kot ürününü ve 1988’de parfümü tanıttı, ancak 1993 yılında iş ortağı felç geçirdikten sonra şirketini LVMH Moet Hennessy Louis’e satmaya ve giderek çılgınlaşan hızı ve ticari taleplerle modadan uzaklaşmaya karar verdi.

The South China Morning Post’a yaptığı açıklamada, “Kıyafet yapma şeklimizden bilginin yayılma şekline ve şu anda kaç mevsim olduğuna kadar her şey değişti” dedi.

Opera için kostümler tasarladı, 2004’te Japon Olimpiyat üniformalarını dizayn etti, boyadı ve yeni bir ev eşyaları koleksiyonu üretti. Şubat 2019’da yayınlanan eskizler, günlük alıntılar, mektuplar ve fotoğrafları birleştiren “Kenzo Takada” adlı çalışmasında tüm arşivini bir araya getirdi.

ONUN İÇİN SÖYLENENLER

Moda yemek yemek gibidir, aynı menüye sadık kalmamalısın.

1972’de The New York Times’a “Moda birkaç kişi için değil - tüm insanlar içindir” dedi. *Sınırları, renkleri ve kültürleri aşan, çeşitliliği kucaklayan ve bir nesli etkileyen yeni bir tür karıştır ve eşleştir estetiği sundu.