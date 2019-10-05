Burçların ekim ayı raporu

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Ekim ayı boyunca burçları neler bekliyor? Koçlar hareketli bir ay sizleri bekliyor.. Boğalar kredi çekmek isteyebilir. İkizler için sürpriz seyahatler, Oğlaklar için sürpriz aşk söz konusu.

KOÇ: Hayallerini aşmak için bu ay senin için çok önemli olabilir. Kariyer gündemin ve para sıkıntıların daha kolay ilerleyecek. Kariyer ve sosyal yaşam bu ay iç içe olacak. İstediğini elde etmek bu ay daha kolaylaşacak. Bu ay senin şans ayın. Yeniden âşık olmaya hazır ol.

BOĞA: Büyük tartışmalardan uzak duracaksın. Geçen ayın huzuru ve sabrı sana bu ay kazandırıyor. Sabırlı oluşun 14 Ekim’e kadar sana avantaj sağlayabilir. Ayın sonu gelmeden kredi almak, limitsiz kredi kartı talebi gibi başvurularda bulunabilirsin.

İKİZLER: Bu ay ani gelişmelere hazırlıklı ol. 14 Ekim’e kadar görüşlerini kendine saklamanda fayda var. Bu ay seyahat planın yoksa, bavulunu hazır tut. İş ya da aile ziyaretleri yapman an meselesi. Üst solunum yolu ve bulaşıcı hastalıklarla baş etmen gerekebilir. Gönlünü sakin bir kalbe emanet edeceksin.

YENGEÇ: Bu ay aşkın ayı olacak. 14 Ekim’de ateş burcunda gerçekleşecek Dolunay ile aşk için duygularının peşinden ne kadar gidebildiğini görebilirsin. Aşka verdiğin önemi gözden geçireceksin.

ASLAN: Bu ay kendini çok cesur hissedeceksin. Enerjini düşüren konuları erteleyebilirsin. Bu ay iş ve kariyer adına önemli girişimlerin olacak. Önemli toplantılarda başı çekebilirsin. Farklı hobilere ve spor dallarına merak salabilirsin. Kulüp ya da benzer nitelikte grupların çalışmaları içinde bulunabilirsin. Sosyal olarak da çok etkin rol alıyorsun. Yaşayacağın sürprizler aşka inancını tazeleyecek.

BAŞAK: Kaygılarınla baş etmeyi öğrenecek, kaliteli bir ay geçireceksin. Aklındaki soru işaretlerine yanıt bulabilirsen senden mutlusu yok. Ekim ayı öncelikle bir temizlik dönemi olacak. Bir kalemde vazgeçtiğin insanlar olacak. Aşka dair geçmişi arkanda bırakacaksın.

TERAZİ: Adeta insanlar etrafında el pençe divan olacak. Canını sıkan konular iyiye gidecek. Sonbaharın bugünlerini çokça koşturarak ve çalışarak geçirebilirsin. Özgür olman an meselesi. 2020 yılının hazırlıkları bu dönem senin için başlıyor. Sakin giden aşk hayatın hareketlenecek.

AKREP: Bu ay ön yargılı olmamaya özen göstermelisin. İlişkin güven testinden geçerken, sınav sonucunu aşkının büyüklüğü belirleyecek. Ateş burcundaki Dolunay yüzünden keskin mesajlara maruz kalabilirsin.

YAY: Bu ay kişisel yönüne destek olan Yeniay seni farklı kılacak. Kulağına gelen dedikodular, arkandan çevrilen işler, kadrodaki değişimler seni içten içe işinden uzaklaştırabilir. İş hayatında cesur kararlar almayı öğreten gökyüzü, ayın ikinci yarısından sonra sahneyi sana bırakacak. Aşkta huzuru ararken, pişman olacağın kararlar alabilirsin, dikkat.

OĞLAK: Şans ve bolluk gezegeni Jüpiter, 12 yıl aradan sonra burcuna taşınmaya çalışırken Satürn’ün sende yarattığı baskıyı, Plüton’un ruhuna getirdiği vesveseyi bertaraf edecek. Aşk hayatında sürprizlere hazır ol.

KOVA: Geleceğini düşünmekten öteye geçip keskin adımlar atacaksın.

BALIK: 2019 yılından çok şey öğrendin. Korktuğun konulardan arındığını, boşuna paniklediğini fark edeceksin. Senin için ekim ayının özünde rasyonel olmak var.