bu sezonun gözdesi yeni nesil gelinlikler

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Selin Özçelik’in kendi düğün sürecindeki arayışı, Hello Bride adındaki gelinlik markasını kurmaya itti. Zarif gelin adaylarının tercihi markanın, tasarımcısıyla yeni nesil gelinliklere dair bir röportaj gerçekleştirdik...

Kendinizden ve markanızdan biraz bahsedermisiniz?

Marmara Üniversitesi İktisat lisans ve Pazarlama yüksek lisansı ile İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi mezunuyum.

Kendi düğünümü organize ettikten sonra hep hayalimdeki gelinlik mağazası açma fikrini hayata geçirmeye karar verdim. Hello Bride, gelinlerin düğün sürecinde ihtiyaç duyduğu her şeyi bir arada sunan konsept bir gelin mağazası.

Özel dikim gelinlik, parti elbisesi, gelin buketi, sabahlık ve saç aksesuarı derken, Beşiktaş Arnavutköy’deki mağazamızda şu anda yüzden fazla ürüne ev sahipliği yapmaktayız.

Hello Bride olarak gelin adaylarına başka neler sunuyorsunuz?

Gelinlik dışında kişiye özel evden çıkış, fotoğraf çekimi, parti ve nişan elbiseleri de hazırlıyoruz. Tüm bunların dışında Hello Bride çatısı altında çiçek aksesuarlar, sabahlıklar, nedime mayoları ve saç aksesuarları gibi pek çok farklı ürünü bir arada bulabilirsiniz.

Kır veya plaj düğünü organize edenlere ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Gelinlerin her iki konsept için de kendilerini rahatsız etmeyecek, mümkünse kuyruksuz ve hafif kumaşlı gelinlikleri tercih etmeleri ilk tavsiyem olacaktır. Kır düğünü yapanların akşam saatlerinde yağacak çiği düşünüp saç modellerini ona göre yaptırmaları, plaj düğünü yapacaklarında aynı şekilde rüzgarı düşünmeleri gerekmekte. Bu detaylar ufak gibi görünse de, emin olun gelinlerin tüm gününü etkileyebilecek faktörler.

Sizin gelinlerinizin, damatlarına ne öneriyorsunuz?

Düğün hazırlıklarınızda gelinliğe ne kadar önem veriyorsanız, damatlık için de aynı özeni göstermeniz gerekiyor. Eğer bu bir konseptse damadın ayakkabı seçiminden, sizin buketinizin içinde kullanılan çiçeklere kadar renk, tema ve doku uyumu sağlanmalı diye düşünüyorum. Eğer kır ya da plaj düğünü planlıyorsanız damatların beyaz, bej ve pastel tonlardaki damatlıklara bir göz gezdirmesini tavsiye ederim.

En son Londra’daki Bride Fashion Week etkinliğine katıldınız. Bundan sonra markayı nerelerde göreceğiz?

One Fine Day Bridal Market etkinliği bizim için gerçekten farklı bir tecrübe oldu. Pek çok Avrupa, Amerika hatta Avustralya markası ve müşterisiyle bir araya geldik. Tabi ki en büyük hayalimiz Hello Bride tasarımlarının özellikle yurtdışında yer alması olduğu için bunun için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda yakında açılacak yeni bir web sitesi için sadece oradan satın alabileceğiniz bir parti koleksiyonu hazırlıyoruz.