'Bu Senin Şarkın' gerçek bir aşk acısını anlatıyor

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90’lı yılların fenomen müzisyeni Onur Mete, çiçeği burnunda parçası ‘Bu Senin Şarkın’ ile sevenlerine ‘merhaba’ dedi. Mete ile müziğe geri dönüşünü konuştuk.

Öncelikle röportajımız vesilesiyle ‘Bu Senin Şarkın’ adlı parçanız için hayırlı olsun demek istiyorum. Aşk acısı çekenlerin, kavuşamayanların duyguları anca bu kadar güzel anlatılabilirdi. Şarkının hikâyesini anlatır mısınız?

Çok teşekkür ederim... Şarkıyı şiddetli bir Bodrum fırtınasına ve aşk acısı çeken, sevgilisinden ayrılıp derdini benle paylaşan müzisyen bir arkadaşımın hikayesine borçluyuz. Bahsettiğim fırtınada açık havada planlanan bir etkinliğimiz ertelendi ve o gece ben kendime kaldım, Bu Senin Şarkın’ın ilk ezgi ve sözleri o gece doğdu. Uzun zamandır bir erkeğin aşk için bu kadar güçlü bir hüzün yaşadığına şahit olmamıştım beni çok etkiledi ve şarkıyı tamamlamama vesile oldu. Yani sözün kısası yaşanmış gerçek bir hikayesi var şarkımızın.

Biliyoruz ki, albümlerinizin arasında uzun süreli aralıklar var. Neden?

Hayat öyle istedi diyelim. Her şeyin bir nedeni vardır ve büyük resimde bir yere bağlanır. Haklı gerekçelerim vardı bu uzun aralar için ama hepsi geçmişte kaldı. Bugüne ve yarına bakmayı tercih ettim hep. Ama hayatımda müziğe küstüğüm ya da vazgeçmeyi düşündüğüm tek bir an olmadı. Albüm yapmadıysam da şarkı yaptım, üretimimin yavaşladığı dönemler elbette oldu ama hiç durmadım en kötü çıktım sahnede şarkılar söyledim kıymetli dinleyicilerimle bağır çağır. Belki sizlerle bir arada olamadık ama müzik bana ben müziğe hep sarıldık çok şükür hiç ayrılmadık!

Gülben Ergen’e beste verdiniz. Tek’li kimlere hitap ediyor, içinde hangi duygular saklı?

Sözleri Zuhal Karadeniz ile ortak olan sıcacık şarkılarımdan birini Gülben’in o kendine has yorumu ile duyacağız, şarkıyı çok sevdi. Güzel bir yaz mevsimini karşılama şarkısı olur kanaatimce. Taşkın Sabah aranje etti. Benim de gitarım ve vokallerim geçti içinden. Bir sürprizi daha olacak şarkının esas bomba o ama izninizle o da şimdilik bende kalsın. İsmini hala koyamadık ama şarkı aşka emek verip hakkını göremeyen herkesin giderken attığı tatlı bir tokat olur diye düşünüyorum. Konu bu ama depresif değil şarkı bir gider var ama gülümsüyor, ayrılığı gülümseyerek anlatmaya çalıştık. Dileğim yediden yetmişe herkesi kucaklaması.

Yeni projeleriniz var mı?

Yetiştirebilirsem yaza bir cover projemiz var. Şarkı seçimi aşamasındayız. Bir de yılbaşı sürprizimiz olacak.