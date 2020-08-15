Bu pastalar birer sanat eseri! Lezzetli insan portreleri ve objeler

Pasta sanatçısı Tuba Geçkil, yaptığı konsept pastalar ile insanları şaşkına çeviriyor. İlk bakışta pasta olduğuna inanmak çok zor. Sanat eseri desek abartmış olmayız sanırım. Sanata olan ilgisini pastacılıkla birleştiren Geçkil’in oğluna yaptığı doğum günü pastası ile hayatı değişiyor. Pandemi döneminde yaptığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın büst figürü ile dikkatleri çeken Geçkil; siyaset ve sanat dünyasından birçok ismin ve film karakterlerinin pastalarını yapıyor. Donald Trump, Bob Marley, Harry Potter, Brezilyalı Futbolcu Neymar bunlardan bir kaçı sadece. Son olarak yaptığı terlik pastası ile dünya çapında haberlerde yer alan pasta sanatçısı Tuba Geçkil, Akşam Gazetesi Cumartesi Eki’ne konuştu.

Sizin yolculuğunuz nasıl başladı?

Ben çok uzun yıllardır mutfakla iç içeydim. Ortaokul yıllarımdan bu yana pastacılıkla ilgileniyordum. O dönemlerde kremalı, karamelli pastalar yapıyor, kendi reçetemi oluşturup güzel pastalar yapmaya çalışıyordum. Pastacılıkla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Çünkü bundan 32 yıl önce gastronomi bu kadar gelişmiş değildi. Butik pastacılığa oğlumun ilk yaş günü ile başlamış oldum. Ona en sevdiği kırmızı arabasının pastasını yaptım. Doğum gününe gelen misafirler ve oğlum çok beğendi pastayı. Aldığım olumlu yorumlar beni pastacılığa teşvik etti. Daha sonra arkadaşlarım ve çevreleri sipariş vermeye başladı. Pastaları yaparken herhangi bir para ya da farklı bir beklentim yoktu. Beni mutlu ettiği için pasta yapıyordum. Daha sonra pastalarımı Facebook’ta paylaştım. İnsanların yoğun ilgisiyle karşılaştım. Yaptığım işlerin takdir edilmesi beni motive etti.

Pastalarınız birer sanat eseri gibi adeta. Sanatla bir ilginiz var sanırım.

Pastacılığa başlamadan önce uzun yıllar resim yaptım. Yağlıboya ve suluboya tablolar hazırladım. Görsel sanatların nerdeyse tamamı ile ilgilendim. En son resim sergisi açtıktan sonra kendimi daha fazla tatmin edebileceğim bir alan arayışına girdim. Ve elle tutarak, dokunarak, hissederek yaptığım sanatsal çalışmaların pastalar olduğunu gördüm. Siparişler sonrasında da karar verdim ki bu iş tam bana göre…

BİRER RESİM GİBİ DÜŞÜNÜYORUM

Sanat ile pastayı ortak bir noktada birleştirdiniz aslında…

Pasta yaparken çok mutlu hissediyorum. Bu kadar mutlu olmamdaki en büyük etken ise aslında sanatsal çalışmalar hazırlarken uyguladığım teknikleri ve düşünceleri pastalara aktarabildiğimi fark etmek oldu. Nasıl bir spatulayla yağlı boyayı dokunuşlarla resme çevirebiliyorsam aynı efekti gıda boyası ve kremalarla da yapabildiğini gördüm. O zaman sanatsal yanım pastalara yansıdı. Daha önce denenmemiş tarzda çalışmalar yapmaya başlamış oldum. Pastaları adeta bir resim gibi düşünüyordum. Resimde uyguladığımız ışık, gölge renk uyumu gibi tekniklere dikkat ederek pastaları yapmaya çalışıyordum. Ama bunlar dışında da farklı denemelerde yaptım. Mesela benzetme figür denemeleri yine o dönemde Türkiye’de hiç yapılmamıştı. Bu yönde ilerledim ayrı bir dünyaya açılmış oldum. Realist pasta denemeleri de yaptım. Çünkü geçmişte oldukça fazla meyve tabloları hazırlamıştım. Dış görünümü tamamen bir elma, şeftali, muz ya da bir kahve fincanı ve cezvesi gibi objelere yönelik çalışmalar yaptım. İçini tamamen pasta olarak hazırladım. Dış görünümü ise birebir benzetme çalışmasıyla üç boyutlu tasarımlara dönüştü.

TATLARI DAHA ÖNEMLİ



Bu pastalar yeniyor dimi? Görsellik harika ya tatları nasıl?

Evet birçok kişinin de merak ettiği soru: Bu güzel pastaların tatları nasıl ve yeniyor mu? Benim için görselden ziyade tatlar daha önemli. Çünkü pastayı gördükten sonra onu kesip tadına baktığınızda aklınızda kalan onun görselliğinden ziyade lezzeti olacaktır. O yüzden pastaların görselliğiyle birlikte aynı oranda olmak üzere lezzetleri de yerinde. Hijyen noktasında da aynı dikkati gösteriyoruz.

Siyasetçiler, futbolcular, dünyaca ünlü sanatçıların büstlerini pasta halinde yapıyorsunuz. Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?

Siyasetçilerin, futbolcuların, sanatçıların yer aldığı dünyaca ünlü isimlerin benzetme figür veya büst pastalarını yaptım. Yıllar önce bir müşterim benden ısrarla benzetme bir figür istemişti. Hayır diyemedim. İki gün boyunca hiç uyumadan sabahlara kadar istediği figür üzerine çalıştım. Kaç defa bozup tekrar yaptığımı hatırlamıyorum. Ama sonucu güzel oldu. Olumlu tepkilerle karşılaştım ve önüme farklı bir yol açıldı. Sonrasında bunu çeşitlendirip farklı teknikler uygulayarak daha pratik yöntemlerini araştırdım. Bu şekilde benzetme figür ve büst çalışmalarına başlamış oldum.

Son yaptığınız pastalardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nındı…

Son dönemde yaptığım çalışmalardan biri Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın büst figürü oldu. Bir pasta sanatçısı olarak olaylardan etkileniyorum. Pandemi döneminde onun o yorgun ve kızarmış gözleri ve yüzüyle yaptığı konuşması beni çok etkilemişti. Ona bir jest olması için böyle bir çalışma yaptım. Asla yenmeyen bir çalışma. Kendisine hediye edilecek.

4 ALTIN MADALYA ALARAK BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Milli takımla neler yapıyorsunuz?

Sanatsal pastalarımı sosyal medyada paylaştığım dönemde güzel bir teklif gelmişti. Türkiye Aşçılar Federasyonu beni bünyesine dâhil etmek istediklerini söylediler. O günden itibaren de tüm dünya ülkelerinde yapılan çeşitli festivaller ve aşçılık yarışmalarına dâhil olduk. Hem ekip olarak hem kişisel olarak da birçok yarışmaya katıldım. Bunların en popüler olanı Olimpiyatlar. Olimpiyatlar Almanya’da 4 yılda bir yapılıyor. Geçen sene orada bir ilki başardım aynı anda 4 altın madalya alarak ülkemizi temsil ettim ve büyük bir gururla dönüş yaptık. Çalışmalarımız halen devam ediyor.

TERLİK PASTA DÜNYADA YANKILANDI

Çok farklı eşyaların pastalarını yapıyorsunuz… Özellikle terlik pastanızın dünyada meşhur olduğunu duydum…

Pandemi ile birlikte aslında çok güzel bir zaman dilimi yakaladım. Realist pasta deneyimlerine devam ettim. Özellikle yurtdışında esprisi yapılan tuvalet kâğıdını denemek istedim. Arkasından yine sosyal medyada oldukça gözümüze çarpan çamaşır suları, hijyenik solüsyonları yapmak istedim. Paylaşımlarım da çok beğenildi. Hijyenik ürünlerden sonra gözüm günlük hayatımızda kullandığımız objelere ve eşyalara takılmaya başladı. Terliklerimi pasta yapma fikri aklıma geldi. İlk kez eşim onun pasta olduğuna inanmadı. Terlik pastayı sosyal medyaya koyunca büyük bir şok yaşadım. Tüm dünyada paylaşıldı ve mesajlar, mailler yağmaya başladı. İnanılmaz bir boyuta geldi.

KOLEKSİYON HAZIRLAMAK İSTİYORUM

Peki bugün hayal ettiğiniz yerde misiniz?

Evet… Yıllarca beklediğim o anı yaşamaya başladım. Bazen inanamıyorum, rüya mı acaba diyorum. Çok büyük emekler sarf ettim, fedakârlıklar da bulundum. Çoğu zaman uyumadım. Uyumamak için ayakta çalıştım. Yeri geldi çocuklarımı görmedim. Dolayısıyla hayallerime kavuşmanın haklı gururunu yaşıyorum. Hayallerimi yaşamaya başladım fakat hedeflerime henüz ulaşamadım. Ama onlara da çok yaklaştım. Aslında yapmak istediğim birçok proje var. Aklımdaki projelerden bir tanesi ülkemizi temsilen yurt dışında koleksiyon hazırlamak ve bunları sergilemek. Ülkemizin tarihi eserlerinden tutun da yemeklerine, doğal güzelliklerine kadar tamamı pasta olarak işlenebilir bir sanat eserine dönüştürmek istiyorum. Tabii bunun için desteğe ihtiyacım var.