Bu hafta ne yapsak?

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Hammam bayrama hazır

Türkiye’nin en popüler tatil beldelerinden Alaçatı’da en sevilen mekanlar arasında yerini alan Hammam Kurban Bayramı ve ağustosta da yine tatilcileri ağırlayacak. İşletmeciliğini Serkan Koca’nın yaptığı Hacımemiş’in en popüler mekanlarında olan Hammam Alaçatı hem bayram hem de ağustos ayı için tatilcilerine yine muhteşem lezzetler ve sınırsız eğlence vaat ediyor. DJ Mehmet Güleç ve DJ Ogün ile dönüşümlü sınırsız eğlencenin yaşanacağı Hammam gecelerinde lezzetlerde şef Tarık Doğan ve ekibine emanet. Açıldığı ilk günden bu yana ünlülerin de uğrak yeri olan Hammam Alaçatı’da en çok “Hammam’a giren Terler” ve diğer kokteyllerde en tercih edilenler arasına girdi.

Hadise Harbiye’de

Hadise, bugün saat 21:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

Vadi’de Gülşen rüzgarı

Muhteşem sahne performansı, dillere dolanan şarkıları ve yüksek enerjisi ile Gülşen, bugün saat 22:00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde...

Aleyna Tilki Alaçatı’da

Aleyna Tilki, muhteşem sahne performansıyla 12 Ağustos akşamı saat 21:00’de Kafe Pi Beach Alaçatı’da 7’den 70’e tüm sevenlerini coşturacak. Norm Ender ise 14 Ağustos’ta saat 09:00’da Kafe Pi Beach Alaçatı’da olacak.

Yıldız Tilbe’den bayram özel

Kimselere benzemeyen sahne performansıyla dinleyicilerinin gönlüne taht kuran Yıldız Tilbe, yarın saat 22:00’de Jolly Joker Alaçatı sahnesini sallayacak.

Yazlıkçılar eğlenceye doyacak

Son yıllarda hem sahne performansı hem Youtube videoları ile geniş bir kitleye hitap eden Merve Özbey, bugün saat 23:00’te Jolly Joker Alaçatı sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

‘Zengin Mutfağı’ Ege turnesinde

‘Anadolu Efes katkılarıyla sahnelenen ‘Zengin Mutfağı’ Atlantis Yapım organizasyonuyla 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası’nda sahnelenecek.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde nostaljik deneyim

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binden fazla objesi ve nostaljik deneyim alanlarıyla bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul’un tarihi güzelliklerini barındıran Haliç kıyısındaki müze, tekne ve tren ile çıkılabilecek Haliç Turları, Fenerbahçe Vapuru’nda çay-simit molası ve denizaltı turuyla farklı deneyimler sunuyor. Rahmi M. Koç Müzesi, sadece arife ve bayramın birinci günü kapalı, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü 09.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.