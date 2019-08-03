Bu hafta ne yapsak?

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Funda Arar bu akşam Harbiye’de

Güçlü sesi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla Funda Arar, Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da merakla beklenen Arar, bu akşam saat 21:00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicisine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Vadi Açıkhava’da Doğulu rüzgarı

Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı Vadi Açıkhava konser alanı, yaz akşamlarında eğlence dolu buluşmalara imza atmaya devam ediyor. Ormanın kıyısında serin bir yaz akşamı vaat eden Vadi Açıkhava’da bu akşam saat 21:00’de Kenan Doğulu rüzgarı esecek.

MFÖ ile dünden bugüne

Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, 6 Ağustos Salı akşamı saat 21:00’de Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Grubun dünden bugüne klasik haline gelmiş şarkıları yeniden Harbiye’de yankılanacak.

Mabel Matiz Bodrum’da

Mabel Matiz, Kerki|Solfej organizasyonuyla seyircisiyle buluşuyor. Yarın akşam saat 21:15’te hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Mabel Matiz, Bodrum Antik Tiyatro’da unutulmaz bir geceye imza atacak.

Yıldızlı buluşmalar

Akmerkez’in yaza özel programı ‘Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’, 6 Ağustos Salı akşamı başlıyor. Grup Gündoğarken’in ilk konuğu Fatma Turgut olacak. Tüm Akmerkez misafirlerinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

Unutulmaz bir pop gecesi

Pop müziğin çılgın ismi Nil Karaibrahimgil, 7 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Bu festival kaçmaz!

Solomun, Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul’da. Festival bugün, gündüz Kilyos’daki Milyon Beach gece ise Volkswagen Arena’da yine akıllara kazınacak. Büyük buluşmayı kaçırmayın.

“Yazada Ahenk ve Renk”

Sadberk Hanım Müzesi, kitap sanatları ve hat koleksiyonundan özel bir seçkiyi “Yazıda Ahenk ve Renk” sergisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide nâdîde el yazması Kur’ân-ı Kerîm ve duaları içeren hüsn-i hat levhalardan oluşan 200 eser yer alıyor. Sergi, 22 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Notre Dame’in Kamburu sahnede

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame’in Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Quasimodo; insanların söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir.Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona âşık olur. Oyun, 8 Ağustos akşamı saat 21:00’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.