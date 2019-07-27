Bu hafta ne yapsak?

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‘Sessiz’lik bozuluyor!

Kendine özgü tarzıyla pop müziğin güçlü isimlerinden başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, dördüncü stüdyo albümü Sessiz’deki şarkıların yanı sıra eski şarkılarının da bulunduğu geniş repertuvarıyla, bugün 22:30’da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...

Demet Akalın ağustosta Harbiye’de

Demet Akalın, Poll Production organizasyonu ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ kapsamında 1 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.

Merve Özbey Jolly Joker’de

Son yıllarda hem sahne performansı hem Youtube videoları ile geniş bir kitleye hitap eden Merve Özbey, 2 Ağustos’ta saat 22:00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde.

Kuzeyin oğlu ile eğlence

Müziğin ve sahnelerin efsane ismi Volkan Konak Poll Production organizasyonu ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ kapsamında yarın saat 21:00’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.

Sultan Konak’ta bayram havası

Alaçatı’nın gözdesi Sultan Konak Otel, Kurban Bayramı’nda stres atmak ve dinlenmek için isteyenleri, merkeze 5 dakika uzaklıkta bekliyor. Butik otel, bayram misafirlerinin yöresel kahvaltılarını da Beach Club’teki yerlerini de şimdiden hazırladı. İsteyen Sultan Konak misafirleri, yemeklerini odalarındaki bahçeye kurdurabiliyor. Konsepti, konforu, tarzı, yemek için seçilen malzemelerinin doğallığı, hem doğanın sakinliğine hem de Alaçatı’nın enerjisine yakın olmasıyla göz dolduran otel, bayram tatili için misafirlerini bekliyor.

Alaçatı’da bir ‘yıldız’

Yıldız Tilbe, kimselere benzemeyen sahne performansıyla sevenlerine büyülü bir gece yaşatmak için 31 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22:00’de Jolly Joker Alaçatı sahnesine geliyor!

Vadi Açıkhava'da konser coşkusu

Vadi Açıkhava, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bugün Levent Yüksel, 2 Ağustos’ta Teoman, 3 Ağustos’ta Kenan Doğulu, 23 Ağustos’ta Kubat, 24 Ağustos’ta Selda Bağcan, 31 Ağustos’ta da Mor ve Ötesi grubu müzikseverlerle buluşacak. Saat 21.00’da başlayacak konserlerin biletleri, biletix.com üzerinden temin edilebiliyor.

‘İplikten Çözülenler’ İstanbul Modern’de

İstanbul Modern’in tekstil malzemelerini ifade aracı olarak kullanan uluslararası sanatçıların çalışmalarını içeren “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisi 18 Ağustos’a kadar devam ediyor. Sergi, tekstil malzemesinin sanatsal ifade çeşitliliğini incelerken tarihsel, toplumsal ve kültürel anlamlarını da sorguluyor.

Ferhangi Şeyler 2400. kez sahnede

Dünyada ‘en çok oynanan tiyatro oyunu’ Ferhangi Şeyler›de hepimizin hayatının içinde olan karakterler var. Görmesek de kendilerini hissettiriyorlar. Sosyal çevremiz mizah dolu. Ferhan Şensoy, 33 yıldır aralıksız oynadığı Ferhangi Şeyler 2400. oyunu ile 30 Temmuz Salı günü saat 21:00’de Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro sahnesinde.