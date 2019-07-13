Bu hafta ne yapsak?

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18 Temmuz akşamı Kenan Doğulu sahnede

Her yıl müzikseverlerin büyük heyecanla beklediği buluşma, Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında 18 Temmuz’da Açıkhava’nın büyülü atmosferinde BKM organizasyonuyla gerçekleşecek. Kenan Doğulu, muhteşem enerjisi, sahne şovları ve sürprizleriyle yazın en güzel gecesinde dillerden düşmeyen, en sevilen şarkıları ile saat 21:00’de Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.

5 yıl aradan sonra ilk kez Harbiye’de

6 yıllık suskunluğuna geçtiğimiz aylarda ‘Aşık’ albümüyle son veren Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne yeni albümünün şarkılarıyla dönüyor. Poll Production organizasyonu Fizy sponsorluğunda 19-20-21-22-23 Temmuz’da sahne alacak olan Gündeş, müzikseverlere müzik dolu 5 gün yaşatacak.

Muhteşem ikili geliyor

Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem, DenizBank Açıkhava Konserleri kapsamında bugün saat 21:00’de Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Bu kız felaket

Felaket ve Sana Doğru’nun akustik versiyonuyla fark yaratan Zeynep Bastık, kendi şarkılarını ve akustik coverlerını bugün saat 22:30’da 6:45 KK Muğla’da seslendirecek…

Bodrum’un lezzet durakları

Bodrum Yarımadası’nın en büyüleyici koylarından biri olan Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental, misafirlere sofistike gurme deneyimlerini aktarıyor. Ege mutfağının yanı sıra, rafine balık sunumları hazırlanan mezeler de bu sezon Bodrum Balıkçısı’nın menüsünde.

Ben Fero Alaçatı’da

Son dönemin en çok dinlenenleri arasında yer alan Ben Fero, 19 Temmuz Cuma akşamı saat 22:00’de Alaçatı Surf Okulu sahnesinde olacak.

Dönüşen Bristol Oteli’ne yolculuk

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde devam eden “Aralıktan Bakmak” sergisi, Bristol Oteli’nde yüz yıllık bir yolculuğa çıkartıyor. Sanal gerçeklik teknolojisiyle tekrar kurgulanan bu deneyim, 21 Eylül’e kadar pazar günleri hariç haftanın her günü 10:00 - 19:00 saatleri arasında gezilebilir.

TİYATRO

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

“Gelin Tanış Olalım” hikâyeye türkülerin, deyişlerin eşlik ettiği türkülü bir seyirlik; bir türkü müzikali… Seyirciyi kadim ozanların sesleriyle, sözleriyle kavrayan toplu bir ritüel; 16 Temmuz akşamı saat 21:00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.