Bu hafta ne yapsak?

endereren@gmail.com

Rock müziğinin yıldızı Zorlu PSM’de

Zorlu PSM, bir zamanların tartışmasız en efsanevi gruplarından Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes’ı ağırlıyor. Hughes, ‘Glenn Hughes performs Deep Purple Classics Live’ projesiyle izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak performansıyla 11 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da Turkcell Sahnesi’nde!

Rock Off 2019’a hazır mısınız?

Türkiye’nin en büyük Rock/Metal festivallerinden Rock Off, bir yıllık aranın ardından Birlikte Güzel desteğiyle bugün geri dönüyor. Festivalde bu yıl Opeth, TEC, Undertakers, Pentagram ve daha pek çok rock grubu Parkorman’da sevenleriyle buluşacak.

Hayranları eğlenceye doyacak

Sevilen şarkıcı Yalın, DenizBank Açıkhava Konserleri kapsamında 10 Temmuz’da saat 21:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarına unutulmaz bir eğlence sunacak.

Harbiye’de ünlü geçidi

Sertab Erener Elektrik Akustik projesi kapsamında Kerki|Solfej organizasyonuyla seyircisiyle buluşuyor. Yarın saat 21:15’te sevenleriyle buluşacak olan Erener’in ardından Mor ve Ötesi, 8 Temmuz Pazartesi akşamı; Candan Erçetin ise 9 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenlerine unutulamayacak bir akşam yaşatacak.

Yazın keyfi bu terasta çıkıyor

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un teras katında yer alan Izaka Restaurants Bar&Lounge, yaz boyu misafirlerine hem lezzet hem de havuz keyfini bir arada sunuyor. Otelde dilerseniz güne Izaka’da havuz keyfi yaparak başlayabilir dilerseniz de Hezarfen&Bar Lounge’ın eşsiz kokteylleri eşliğinde yaz akşamlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra CVK Safira Spa&Fitness’da Bali’den Thai masajına, Shiatsu’dan Anti-Stress masajına kadar 30 farklı terapi seçeneğiyle keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Muhteşem Boğaz manzarasına sahip Hezarfen&Bar Lounge’ın menüsünde imza kokteyllerin yanı sıra Temmuz’a özel orman meyveli kokteyller de yer alıyor. Siz de yazın keyfini CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da çıkarın.

Bodrum’da Defne rüzgârı

RMA Group, Kai Beach’i bu yıl yine Mandarin Oriental Bodrum’da yeni lokasyonunda yeni konsepti ve eğlence anlayışıyla açtı. Defne Samyeli, Bodrum’da ilk kez Kai Beach’de bugün, 20 Temmuz ve 24 Ağustos tarihlerinde sahne alarak Bodrum tutkunlarına canlı bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

Plajda bir gün bir gece

Tek günlük elektronik müzik festivali Sonic Swim, bu yaz ilk kez Alaçatı’da. Sommer Klein’da, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek festivalde dünyaca ünlü Dj’ler müzikseverlerle buluşacak. Elektronik müziğin müthiş ismi Kiasmos Dj, Almanya’da yaşayan Türklerin gururu Butch, efsane Boiler Room serisinin ilk programcılarından yetenekli Bradley Zero ve Aleksandir setin başına geçecek. Alaçatı’daki büyük müzik buluşmasını kaçırmayın.

Yazın neşesi Gülşen

Muhteşem sahne performansı, dillere dolanan şarkıları ve yüksek enerjisiyle Gülşen, bugün saat 22:00’da Jolly Joker Alaçatı, İzmir’de sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Ben Fero Yalıkavak’ta

Yalıkavak’ın en yenilikçi ve trend mekanı Zayo Beach Yalıkavak, ilklere imza atmaya devam ediyor. Bodrum’da ilk açık hava konserini verecek olan Ben Fero, RnB hip pop müziğin öncüsü Zayo Beach Yalıkavak Muğla’da 10 Temmuz Çarşamba günü saat 23:00’te sevenleriyle buluşacak.

“Düğün Dündü, Bugün Bugün”

Bir otelin suit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, yakın dostları ve beklenmedik misafirlerle olaylar…Kahkahalarımızı tutamayacağımız bir dizi komik olay sahneye taşınıyor. Ümit Kantarcılar, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy ve Melis Kaygılaroğlu’nun oynadığı SUİT, bugün saat 21:00’de Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon’da.

Düşlü Geçmiş Zaman, Trump Art’da

Aylin Örücü, bazen eskizler bazen de düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktardığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. ‘Düşlü Geçmiş Zaman’ sergisi, 31 Temmuz’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.