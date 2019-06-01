Bu hafta ne yapsak?

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Dünyaca ünlü Dj Black Coffee ilk kez Alaçatı’da

Yazın Alaçatı’daki en heyecan verici buluşması Sommer Klein, 5 Haziran Çarşamba günü, happy hour partisinde dünyaca ünlü Dj Black Coffee’yi ilk kez Alaçatı’da ağırlıyor. Elektronik müziği jazz ve soul ile harmanlayan Black Coffee, gün batımında setin başına geçecek.

Demet Akalın Mall Of İstanbul’da

Demet Akalın bugün saat 21.00’de Mall of İstanbul’da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ajda Pekkan hayranlarına müjde!

Ajda Pekkan 2019’un ilk açıkhava konserini 4 hHaziran Salı günü saat 21.00’de Bodrum Yalıkavak Marina’da veriyor.

Gaye Su Akyol IF Beşiktaş’ta

Alternatif müziğin nağmeli sesi Gaye Su Akyol bu akşam saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

Bale sınıfından PAQUITA

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lise ve lisans öğrencileri tarafından sahnelenecek, koreografisi Marius Petipa’ya ait olan PAQUITA adlı bale eser 2 Haziran Pazar saat 18:00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir.

Debdebeye hazır mısınız?

Debdebe 24 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yerini alacak FAZ albümünün lansmanını için, Da Poet ve document1’ı eşliğinde bugün saat 21.00’de Anahit Sahne’ye çıkıyor

“ROOT BODRUM” AÇILIYOR

Türkiye’nin gözde tatil şehri Bodrum, bu yaz yepyeni bir konsepte ev sahipliği yapıyor. Bodrum’un en güzel koylarından Tilkicik’te yer alan; kökleri müzik ve sanata uzanan Root Bodrum’da farklı bir yaşam stilinin izini süreceksiniz.

SERGİ

ART MARKET II SERGİSİ BAŞLIYOR

Anna Laudel , ulas¸ılabilir sanat fikriyle geçtigˆimiz yıl ilkini düzenledigˆi “Art Market” sergisinin ikincisini sanatseverlerle bulus¸turuyor. Genç sanatçıları ve üretimlerini destekleyen “Art Market II”, 11 Temmuz tarihine kadar Karaköy Anna Laudel ’de görülebilir.

TİYATRO

Şener Şen’den Zengin Mutfağı

Usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde yer aldığı son zamanların en çok merak edilen oyunu Zengin Mutfağı, 2-6-7 Haziran tarihlerinde saat 20.30’da DasDas’ta görülebilir.