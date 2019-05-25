Bu hafta ne yapsak?

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Göksel sevenleriyle buluşuyor

Türk pop müziğinin kendine özgü yorumuyla en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, bugün saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Moda’da Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

Müzik dünyasında yeteneği ile kısa sürede yer edinen Evrencan Gündüz, orkestrasıyla Moda’da sahnesine geliyor. Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, 31 Mayıs Cuma günü saat 22.30’da Moda Kayıkhane sahnesinde.

Studio’da ‘Dark Night’ konserleri

Los Angeles’ın en göz alıcı ve uçuk karakteri olarak tanınan Deb Demure, sahne adıyla Drab Majesty özel bir gece için İstanbul’a geliyor.

Jakuzi, Drab Majesty ve ELZ AND THE CULT, dark-wave, post-punk ve gotik tınıların yükseleceği Dark Night gecesi için 28 Mayıs Salı günü saat 20.30’da PSM Studio’da sahne alacaklar.

‘Neo Dervish’ten dans gösterisi

DasDas Sahne bu akşam ney, vurmalı çalgılar ve elektronik müziğin eşlik ettiği çağdaş bir dans gösterisine ev sahipliği yapacak. ‘Neo Dervish’te koreograf, eğitmen ve performans sanatçısı Ziya Azazi, ‘Dervish in Progress (DIP)’ adını verdiği hibrit dans dili ve terminolojisini, 30 yıllık sahne, 20 yıllık dönüş ve 10 küsur yıllık eğitimiyle seyircilere etkileyici bir dil ile aktaracak.

Beyoğlu Döner’den Ramazan Lezzeti

Beyoğlu Döner, Ramazan ayına özel hazırladığı butik lezzetleriyle damak tadına önem verenlere yeni lezzetler sunuyor. Mekan, odun ateşinde pişen döneri, ekşi mayalı lavaşıyla etin en lezzetli halini misafirlerin beğenisine sunuyor.

Beş yıldızlı rap

Türkçe rap sahnesinin temel taşlarından No1, Xir, Maestro, Heja, Şam, Ashoo ve DJ Sonat’ın beş yıldızlı rap kolektifi İstanbul Trip bugün saat 22.30’da Salon İKSV’de.

Korel, tiyatro sahnesinde

Kızlar ve Oğlanlar güzelliğin, aşkın, çocuğun, evin, paranın ve en önemlisi başarının değerini anlatan bir oyun. Düşünsenize bütün bu saydıklarımızın bir anda hayatınıza dolduğunu. Düşünsenize elinizi birinin sımsıkı tuttuğunu ve düşünsenize her şeyin çok güzel olduğunu! Peki gerçekten en sevdiklerin giderken güçlü kalabilir misin? Bilmem. Belki.” Londra’da kapalı gişe oynayan, Dennis Kelly’nin kaleme aldığı, Hira Tekindor’un Türkçeye çevirip İbrahim Çiçek’in yönettiği ‘Kızlar ve Oğlanlar’, 31 Mayıs akşamı Anadolu Efes’in katkılarıyla ilk kez DasDas Sahne’ye geliyor.

SALT’tan ilkbahar sergisi

Aslına Sadık Kalınmıştır, Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun koleksiyonlarından seçili on beş üretimi bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyonlara dâhil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere; diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor. Nancy Atakan, Kader Attia, Handan Börüteçene, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Mark Dion, Haris Epaminonda, Iman Issa ve Dilek Winchester’ın işleri görsel sanatlardaki “boşluk korkusu”na meydan okuyor. SALT’ın ilkbahar sergisi “Aslına Sadık Kalınmıştır” SALT Beyoğlu’nda 18 Ağustos tarihine kadar görülebilir.

Ses sihirbazı İstanbul’da

Büyük çıkışını Pink Floyd ve The Beatles’ın ses teknisyeni olarak yapan İngiliz müzisyen Alan Parsons, rock tarihinin en başarılı albümlerinin arkasındaki ilham kaynağı. Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle ve tam 13 Grammy adaylığına adını yazdıran dünyaca ünlü “ses sihirbazı” 31 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hafızalara kazınmış şarkılarını seslendirecek.

KadıköySahne’de Eda Baba

Şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla bilinen Eda Baba, 31 Mayıs Cuma gecesi saat 22.00’de KadıköySahne’de dinleyicisiyle buluşuyor. Sanatçınınkendine has yorumunu kaçırmayın.