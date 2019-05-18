Bu hafta ne yapsak?

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Pop müziğin güçlü ismi Beşiktaş’ta

Pop müziğin güçlü ismi Gökhan Türkmen, yeni albümü Sessiz’deki şarkılarının da olduğu geniş repertuvarıyla, 24 Mayıs Cuma saat 20:30’da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...

Nova Norda sahnede

Nova Norda, 23 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’de Ankara IF Performance Hall sahnesinde.

Liselilere özel Kalfest başlıyor

Türkiye’nin en büyük lise festivali Kalfest, bugün KüçükÇiftlikPark’ta gerçekleşecek. Etkinlikte Can Bonomo, Ben Fero, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pinhani ve YÖKŞ sahne alacak.

Çocuklar ülkesine davet

KidZania bu sene 100 binden fazla dezavantajlı çocuğu misafir etti. Eğlencenin adresi hafta sonu 10.00-19.00 arasında hizmet veriyor.

Volkan İncüvez’den ilk solo albüm ‘KÜN’

Klavye, gitar, tamburu elinden geçiren, gerçek yoldaşını ise ney belleyen Volkan İncüvez, SANATATAK organizasyonuyla 24 Mayıs Cuma günü Kırım Kilisesi’nde ‘KÜN’ albüm lansman konserini gerçekleştirecek.

Fettan Meze Ramazan’da çok iddialı

Fettan Meze, Ramazan ayı için hazırladığı iftar menüsünde çok iddialı. İstanbul’un en popüler mekanlarından olan Fettan Meze’nin özel iftar menüsünde 5 çeşit çorba, iftar tabağı, beş çeşit meze, salata, pirzola, bonfile şiş, tavuk kanat, ciğer şiş, dondurmalı irmik helvası ve limitsiz içecek bulunuyor.

KÜL’den yeni albüm ilk konser

Kül, 2011 yılında yayımlanan ‘Artık Güçler Dengede’ albümlerinden sekiz yıl sonra, Ada Müzik etiketi ile yayımlanan yeni albümleri ‘Ait ve Dair’in ilk canlı performansı için 22 Mayıs Çarşamba akşamı IF Beşiktaş Performance Hall’da sahne alacak.

SERGİ

Alacakaranlık Anıları

Sanatçılar Eda Aslan, Eda Gecikmez, Güneş Terkol ve Zeynep Beler, “Alacakaranlık Anıları” ile izleyiciyi hatırlama ve yeniden bütünleştirmenin puslu alanında bir gezintiye davet ediyor. Sergi 29 Haziran’a kadar Krank Art Gallery’de görülebilecek.

TİYATRO

Bir kara komedi ‘Çirkin’

Gerçekte kimsin? Kendine baktığında ne görüyorsun? Gördüğün şey onların gördüğüyle aynı şey mi? İbrahim Selim’in yönettiği Edip Tepeli, Gizem Erdem, Volkan Yosunlu ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun oynadığı ‘Çirkin’ bugün saat 21.00’de DasDas Sahne’de!