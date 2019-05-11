Bu hafta ne yapsak?

uygartaylan@gmail.com

Güney Koreli piyanist İstanbul’da

Dinleyenleri hipnotize edecek kadar duygu yüklü enerjisi, kristal inceliğindeki dokunuşları ve güçlü tekniği ile müthiş bir virtüöz olan Güney Kore doğumlu piyanist Yeol Eum Son, bugün saat 20.00’de Sakın Sabancı Müzesi’nde unutulmaz bir konser verecek.

Fotoğraf festivalini kaçırmayın!

Yerel ve uluslararası birçok fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşen bağımsız fotoğraf platformu ‘212 Photography Festival’ oturumlar, paneller, atölye çalışmaları, film seçkisi ve portfolyo değerlendirme seanslarıyla fotoğrafseverlerle ikinci kez buluşuyor. Fransız fotoğrafçı Charles Fréger’in oldukça ilgi gören Wildermann isimli fotoğraf serisinin yanı sıra, Amerikalı ve Avusturalyalı Cooper&Gorfer ikilisinin masalsı tabloları andıran karmaşık fotoğrafları 12 Mayıs’a dek Yapı Kredi bomontiada’nın farklı bölümlerinde görülebilecek kaçırmayın.

Calpulli’yle dansa davet

Calpulli Meksika Dans Topluluğu 16 Mayıs Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın sezon kapanış gösterisini gerçekleştirecek.

Gaye Su Akyol ‘Salon’un konuğu

Geleneksel Türk müziğini rock’n roll’la birleştiren Gaye Su Akyol, İstikrarlı Hayal Hakikattir albümünden şarkılarla 17 Mayıs Cuma saat 22.00’de Salon İKSV sahnesine konuk oluyor.

Anjelika Akbar seslendirecek

Farklı kültürel geçmişleri, deneyimleri ve sanatçıları izleyiciler ile buluşturma noktası olan Açık Diyalog İstanbul’un bugünkü konuğu besteci ve piyanist Anjelika Akbar olacak. Saat 17:00- 19:00 arasında gerçekleşecek etkinlikte Akbar, piyano ile beste örneklerini seslendirirken aynı zamanda Türkiye serüvenini ve yeni projelerini katılımcılar ile paylaşacak.

KidzMondo’dan annelere hediye

Çocukların eğlence & öğrence şehri KidzMondo’dan tüm annelere Anneler Günü hediyesi! 11-12 Mayıs günlerinde tüm annelere giriş ücretsiz… Üstelik anneler çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp meslekleri de deneyimleyebilecekler.

Pink Martini Türkiye turnesinde

Pink Martini, Pasion Turca organizasyonuyla Türkiye turnesine çıkıyor. 14 Mayıs Bursa, 16 Mayıs İstanbul Volkswagen Arena, 17 Mayıs İzmir’de sahne alacak ekip şehir şehir gezerek Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

MEKAN

İftara özel Tarihi Beydağı Lokantası

1950’li yıllarda Şeref Özkan tarafından kurulan, bugün lezzetini ve kalitesini ilk günün heyecanıyla koruyan Tarihi Beydağı Lokantası, Süleymaniye’nin en köklü kuru fasulyecisi. İftarını sevdikleri ile Süleymaniye Camii’nin yanı başında yapmak isteyenler için, her keseye uygun.

SERGİ

Tom Fellows Çukurcuma’da

REM Art Space, Senem Özgören’in küratörlüğünde, Tom Fellows’un ‘Increasingly Distant’ adlı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının son dönem çalışmalarını bir araya getiriyor. 15 Haziran tarihine kadar sürecek sergiyi Çukurcuma Beyoğlu’nda bulunun REM Art Space galeride görebilirsiniz.

TİYATRO

Sahnede Yağmur Sıkıntısı

İyi ile kötü, aşk ile para, huzur ile ihtiras arasındaki kadim ve çetin çatışma oyunda, insanca yaşamak arzusu ile hayatta kalma dürtüsü arasındaki çekişme ile anlam bulur. Oktay Rifat’ın kaleminden Yağmur Sıkıntısı GRİ Sahne’de 17 Mayıs 20.30’da izlenebilir.