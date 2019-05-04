Bu hafta ne yapsak?

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Gülşen Dorock XL Kadıköy’de

Pop Müziğin sevilen sesi Gülşen, bugün saat 22.20’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ben Fero Vadistanbul’da

Türkçe Rap’in popüler ismi Ben Fero, 5 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde olacak.

Yeni şovuyla Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, ‘Diamond Elite Pilatinum Plus’ adını verdiği yeni şovuyla 4-5 Mayıs tarihlerinde saat 20.30’da DasDas Sahne’de olacak.

Mammal Hands Salon’da

İngiliz caz, elektronika grubu Mammal Hands, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30’da Salon İKSV’de.

Başkentli çocuklara Kral Şakir

Çocukların süper kahramanı, anne babaların en sevdiği aile, “Kral Şakir - Uzayda Şamata’’ 4-5 Mayıs’ta Ankara Panora Sanat’ta saat:13.00 ve 15.00’de çift seans ile Ankaralı çocuklarla buluşuyor.

Operanın en eğlenceli hali Papagenolar

W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak çocuklar için kurgulanan Papagenolar, 5 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Zorlu PSM sahnesinde.

Mercan Dede’ye özel konuk

Mercan Dede “Secret Tribe” projesinde bu defa Jehan Barbur’u konuk ediyor. Yayımladığı albüm çalışmaları, gerçekleştirdiği işbirlikleri ve çokyönlü sanatçı kimliğiyle dinleyicilerin kalbinde taht kuran Jehan Barbur ve Mercan Dede bugün saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde dinleyicilerine çok özel bir gece yaşatacak.

MEKAN

Doğadan şifalı lezzetlerle Cheffod

Otantik ve ferah dekorasyonuyla Anadolu kültürünü yaşatan Etiler - Cheeffod, günlük çıkan sağlıklı yemekleriyle kısa sürede gönülleri fethetmeyi başardı. Ödüllü şef Mustafa Baylan, doğada yetiştirilen yabani yenilebilir ürünleri, geleneksel pişirme yöntemlerini kullanarak misafirlerine hem şifa hem de lezzet sunuyor.

KİTAP

Cennetten de ağır

Kurt Cobain’in Nisan 1994’te kendi yaşamına son vermesinin üzerinden yirmi beş yıl geçti. Dört yüzün üzerinde mülakata; dört yıllık araştırmaya; Cobain’in yayımlanmamış günlüklerine, şarkı sözlerine ve aile fotoğraflarına yer verilen Cennetten de Ağır, Mert Doğruer’in çevirisiyle Epilson Yayınevi’nden çıktı.

SERGİ

Selanik’ten Moskova’ya Nazım Hikmet

İş Sanat Kibele Galerisi, Türk şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet’in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan “Nâzım’a Yolculuk” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide şairin Selanik’ten Moskova’ya kadar uzanan büyük yolculuğu ve hayatıyla ilgili izler bulmak mümkün. Sergi 22 Haziran tarihine kadar görülebilir.

TİYATRO

Distopik komedya Teftişör

“Zaman çizelgesinde askıda kalmış bir zaman…

Ulusların, dillerin ve kavramların birbirine karıştığı, bulaşık bir yer küre… Gogol’ün Müfettiş adlı eserinden uyarlanan kahkahalarla dolu distopik bir komedya ‘Teftişör’ 8 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da Mecidiyeköy Artısahne’de.