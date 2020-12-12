Bu hafta ne yapsak?

CONTEMPORARY İST BİLETLERİ SATIŞTA



14 - 15 Aralık’ta VIP ön izleme, 16 - 20 Aralık’ta ise genel ziyarete açık olacak olan Contemporary Istanbul’un genel ziyaret günleri için biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu. Contemporary Istanbul’un 15. edisyonu Akbank ana sponsorluğunda planlandığı tarihlerde hem fiziksel hem çevrimiçi olarak yapılacak olup; fuarın giriş fiyatları bu sene hafta arası ve hafta sonu, tam 120 TL, indirimli 80 TL olarak açıklandı.

ONLINE FESTİVALLE 2020’YE VEDA



Spor İstanbul’un dijital ortamlar için hazırladığı online festivalde 17-18-19-20 Aralık tarihlerinde 4 gün boyunca canlı konserler ve e-spor turnuva finalleri gerçekleştirilecek. Her akşam Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından 30’ar dakikalık canlı konser yayınları yapılacak. Festivalde; Edis, Ceza, Oğuzhan Koç, Pinhani, Can Bonomo, İlyas Yalçıntaş, Evrencan Gündüz, Ufuk Beydemir en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.

ÖNCE TÜRKÇE’DE İLK KEZ VBKY’DE



VakıfBank Kültür Yayınları ABD’li tarihçi ve sosyolog Janet Abu-Lughod’un “Avrupa Hegemonyasından Önce” isimli eserini Türkçe’de ilk kez yayımlıyor. Abu-Lughod kitapta, modern dünya ekonomisinin 13’üncü yüzyıla dayandığını belirterek, zengin tarihi anlatımıyla Avrupa merkezli bakış açısını eleştiriyor.

JOLLY JOKER KONSERİ JOJO’DA



Müzik tutkunu kitleleri sevdiği sanatçılarla, konforlu mekânlarında bir araya getiren Jolly Joker, online konser ve etkinliklerinde konuklarını yenilikçi bir platform olan JoJo’da ağırlıyor. JoJo platformuna üye olan kullanıcılar, online konser ve etkinliklerin tadını sevdikleri ve arkadaşlarıyla ‘yan yana ve bir aradaymış’ gibi çıkarabiliyor.

GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞEN ÖYKÜ



Elif Yemenici, Redhouse Kidz tarafından yayımlanan Pina’da, okurlarına görsel bir şölen sunuyor. Kendi yaptığı maketlerle illüstrasyonları birleştiren Yemenici, bu sevimli öyküde evinden çıkmaya korkan Pina’yı anlatıyor. Bütün hayatını sığdırdığı minicik evinin dışındaki hayatın güzelliklerini keşfetmeye başladığında ona eşlik edebileceğiniz sıcacık bir öykü kitabı olan Pina, raflardaki yerini aldı.