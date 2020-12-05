Bu hafta ne yapsak?

TV+ İLE 2020’YE UNUTULMAZ VEDA



Ekran tutkunlarının en çok tercih ettiği televizyon platformu TV+, yılın son ayında da birçok yeni dizi ve belgeseli seyirciyle buluşturuyor. ‘Diana: Dünyayı Sarsan Röportaj’ ve ‘Lennon’ın Son Haftası’ belgesellerinin yanı sıra ‘Partisan’ dizisi ilk kez TV+’ta yayınlanacak.

‘EVDE KAL’AN ÇOCUKLARA ÖZEL ÇEVRİMİÇİ ATÖLYE



Arter’in, farklı yaş gruplarından çocukları çağdaş sanatı keşfetmeye davet eden çevrimiçi atölyeleri Aralık ayında da devam ediyor. Bugün 6–9 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olan “Gölgelerin Gücü Adına!”, 12 Aralık’ta 4–6 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olan “Hamur Çanaklar: Bir, İki, Üç!” atölyesi gerçekleşecek. 7–11 yaş aralığındaki çocuklar için 19 Aralık’ta “Gökkuşağı Bilimi”, 26 Aralık’ta ise 6–9 yaş aralığındaki çocuklar için “Renk Renk Notalar” atölyesi düzenlenecek. Saat 11:00’de başlayacak çevrimiçi atölyeler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

VAHŞİ KIŞ NATIONAL GEOGRAPHİC WILD’DA



Zorlu şartlara karşı mücadele içerisinde olan canlıların hikayelerinden oluşan belgesellerin yer aldığı “Vahşi Kış” Aralık ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’de National Geographic WILD ekranlarında.

TİYATRO KEYFİ DİJİTALE TAŞINDI



İş Sanat’ın etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Okuma Tiyatrosu’nda “Othello”, “Ayı”, “Kuru Gürültü” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 9, 23 ve 30 Aralık’ta; Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ‘EŞİT MASALLAR’



Odeabank, anne babalarda farkındalık yaratmak amacıyla klasik masalları, eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumladı. Can Yayınları işbirliğinde, psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un içerik danışmanlığında yürütülen proje kapsamında Kırmızı Başlıklı Kız, Rapunzel ve Sindirella masalları kadın-erkek eşitliği kapsamında yeniden kaleme alındı.

TÜRK KAHVESİ GÜNÜ BETA YENİ HAN’DA



Yüzyıllarca kahvenin Anadolu’da ilk yolculuğuna tanıklık eden kahve kokulu Beta Yeni Han’da, özel aromalı ve kumda pişen geleneksel lezzetleriyle tiryakilerine eşsiz bir deneyim sunan Ala Kahve Evi; 5 Aralık Türk Kahvesi Günü’ne hazır...