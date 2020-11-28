Bu hafta ne yapsak?

EVDE MÜZİK KEYFİNE ‘+1 FEST’



Dört hafta sürecek olan “+1 FEST” ile özlenen konser deneyimi evlere taşınacak. Şanışer, Duman, Adamlar ve Pentagram’ın yer alacağı online festival; @artibir Instagram hesabı üzerinden 17 Aralık’a kadar her perşembe akşamı saat 22.00’de yayınlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ ÇEVRİMİÇİ İZLENECEK



Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 Seçkisi, SYFFEVDE ile çevrimiçi olarak tüm Türkiye’den izlenebilecek. Belgeseller 1-6 Aralık tarihlerinde surdurulebiliryasam.net’de izleyicilerle buluşacak. Festivalde gösterilecek 26 adet kısa ve uzun metrajlı belgesel sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ile tedarik zincirleri, tohum, onarıcı hayvancılık, su hakkı, müştereklerimizin korunması, iklim değişikliği ve göç, altın madenciliği ve toksik atıklar, mega yangınlar, toplayıcılık kültürü, balıkçılık, biyoçeşitlilik, doğa koruma ve yaban hayatı, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir ekonomi gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.

EVLERDE ‘TOZPEMBE’ ÖZSÜT GÜNLERİ!



Özsüt, mutluluk tadındaki lezzetlerini evlerinde de deneyimlemek isteyen müdavimleri için haftanın dört gününü “Tozpembe” ilan etti. Özsütlerden salı ve perşembe günleri sipariş veren lezzet severler, sütlü tatlıların enfes tadına yüzde 25 indirimle varacaklar. Çarşamba ve Cuma günleri verilen siparişlerde ise Karaorman pastalarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

YENİ DOKUNUŞLAR’ SERGİSİ BAŞKENTTE…



Türk resim sanatının başarılı ismi Devrim Erbil’in ‘’Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ sergisi Next Level Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Next Level Alışveriş Merkezi’nde yer alan ve heykelden resim sanatına kadar ünlü sanatçıların en özel eserlerine ev sahipliği yapan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi bu kez de dünyaca ünlü Ressam Devrim Erbil’in eserlerini Başkentlilerle buluşturuyor.

“SEÇİLMİŞ ANLAR”



İstanbul Modern, iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde “Seçilmiş Anlar” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen’in üstlendiği sergi, 25 Kasım 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında görülebilir.

‘KİBİRLİ PALMİYE’ OKURLA BULUŞTU



Aybike Ertürk’ün üçüncü romanı Kibirli Palmiye Destek Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluşuyor. Ertürk, okurlarını hayatı sinsice zehirleyen aile ilişkilerine dokunurken, kaybedenlerin, sığınacak bir yer bulamayıp yollara düşenlerin, kaçanların en çok da kendinden kaçanların dünyasına götürüyor.