Bu hafta ne yapsak?

SOSYAL MEDYADA ETKİNLİK RÜZGÂRI



İş Sanat’ın kasım ayı etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hansel ve Gretel” 22 Kasım’da, “Alaaddin” 29 Kasım’da W. Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

PRENSES ROLLERİNİ BALERİNLER CANLANDIRIYOR!



En küçük kardeş prenses Minüetin yaş gününde hediye olarak gelen kitaplar, büyük bir sırrın da anahtarı olur. Dileklerin gerçeğe dönüştüğü şaşırtıcı ve sihirli bir dünyanın kapılarını açacak gizemi keşfeden sarayın uşağı papyon ve balerin prensesler, büyük bir sürpriz ile karşılaşırlar. Bu sürpriz aslında yeni bir başlangıç olacaktır. Babalarının krallığının tehlikeye girmesi üzerine Balerin Prensesler, ülkelerini kurtarmak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklardır. Böylece sorunların üstesinden gelmek için aile birliğinin ne kadar önemli olduğunu öğreneceklerdir. Oyun, yarın saat 12.00’de Fişekhane İkinci Sahne’de.

ÇİNİ MÜREKKEBİ USTASINDAN ‘YUVAYA DÖNÜŞ’



Ressam Pınar Tınç, pandemi sürecinde herkesin evde olduğu dönemde ürettiği yeni eserlerini “Home Coming- Yuvaya Dönüş” sergisiyle gün yüzüne çıkartıyor. Sergi, sanatçının, Hint Okyanusu’ndaki La Réunion adasında geçirdiği 5 yıldan sonra Türkiye’ye dönüşünü merkeze alıyor. Sergi, 5 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında Arnavutköy Art Gallery Istanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

SANAL KİTAP FUARINDA %50’YE VARAN İNDİRİM



2020’in en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan 18. idefix Sanal Kitap Fuarı, kitap tutkunlarına birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. “Okumak ne güzel şey” diyenler idefix.com’a geliyor, indirimlerden yararlanıyor! Kitap tutkunları, binlerce farklı yazara ait on binlerce kitabı, v50’ye varan indirimlerle alıyor. Kitapseverlere keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatacak kitap fuarına birbirinden özel hediyeler de damgasını vuruyor. İndirim kuponları, kargo avantajları gibi fırsatlar, fuara katılanları bekliyor!

BU SERİ ÇOCUKLARA HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ KAZANDIRACAK



Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandıracak yeni bir kitap seti hazırladı. Sorularla düşündürecek ve etkinlikleriyle interaktif bir öğrenme imkânı sunacak Papuduk kitap seti, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukluk döneminde büyükannesinden dinlediği masalların kahramanı tavşan Papuduk’un hikâyesinden aldığı ilhamla hazırlandı. 7-9 yaş grubu için hazırlanan kitaplara online satış kanallarından ve kitabevlerinden erişilebiliyor.