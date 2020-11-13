Bu hafta ne yapsak?

GİTAR VİRTÜÖZÜ CAÑIZARES CRR’DE



Dünyaca ünlü gitar virtüözü Cañizares, 12 Aralık akşamı saat 18.00’de Cemal Reşit Rey sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Çağımızın en büyük Flamenko müzisyenlerinden biri olan Cañizares, 40 yılı aşan başarılı kariyeri boyunca dünyanın en önemli müzisyenleri ve orkestralarıyla aynı sahneyi paylaştı. Kendi bestelerinin yanı sıra klasik müzik repertuvarına da hâkim olan sanatçı, Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ile Concierto de Aranjuez seslendirmek üzere davet edildi. Dünyanın saygın orkestraları arasında yer alan Staatskapelle Dresden, NHK Symphony, Birmingham Symphony gibi topluluklarla çaldı.

GÜVENLİ EĞLENCENİN ADRESİ: KIDZANIA



‘Dünyanın ilk ve Türkiye’nin tek çocuklar ülkesi’ KidZania’da, 14-22 Kasım tarihleri arasında unutulmaz bir ara tatil geçirmek isteyen çocuklu aileleri, eğlenceli etkinlikler bekliyor.

Bakteri ve virüsleri yüzde 99,9 oranında engelleyen havalandırma sistemi ile KidZania şehrinde misafirler, tatil programının keyfini güvenle yaşayacak. Misafirler, 67 aktivite ve 120’den fazla mesleğin yanı sıra sokak oyunlarını deneyimlerken bir yandan şehir meydanına kurulacak disko aktivitesinde farklı ülkelerin danslarını eğlenerek öğrenecek.

‘’FLY ON’’ SERGİSİ GALERİ SELVİN’DE!



Giacinto Bosco ve Antonio Sannino’nun ortak sergisi “Fly On”, 12 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Abdi İpekçi No:38 Nişantaşı Galeri Selvin’de kapılarını açıyor. İki ünlü İtalyan sanatçının da en karakteristik eserlerini bir araya getiren sergi, sanatçıların penceresinden izleyicilerin de dünyayı görebildiği bir keşif anına davet ediyor.

ZORLU PSM’NİN YENİ ONLİNE SAHNESİ



Zorlu PSM, bugüne kadar coğrafi uzaklık ya da maddi engeller nedeniyle etkinliklere erişememiş sanatseverleri de ağırlamak üzere yepyeni bir dijital platformu, 8’inci sezonunda hayata geçiriyor. Zorlu PSM Online adıyla, online.zorlupsm.com adresinden ulaşılan platform, Sertab Erener, Bedük, Dilek Türkan ve Cenk Erdoğan konserleri ve İbrahim selim ile Bu Gece etkinliğiyle yayın hayatına başlıyor. Passo.com.tr üzerinden satışa satışa çıkan biletler, Kasım ayına özel olarak 10 TL.

KALBEN, HAYAL KAHVESİ’NDE



Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben, sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirecek. Ünlü şarkıcı bu akşam 20.00’de Hayal Kahvesi, Bursa’da sahne alacak.

KÜRK MANTOLU MADONNA



Sabahattin Ali’nin ölümsüz romanı Kürk Mantolu Madonna, Miraç Eronat’ın uyarlama ve rejisi ile sahneye taşınıyor. Gerçek bir aşkın zarafeti, inceliği yalnızlığın acıtıcı buruk çaresizliği siz seyircilerin tanıklığında, yüreklerde kocaman bir iz bırakacak. Oyun, yarın saat 16.00’da Ankara CerModern sahnesinde.