Bu hafta ne yapsak?

ARTER’DEN ULUSLARARASI BİR ÇEVRİMİÇİ PANEL

Arter’de devam eden Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergisi bağlamında 19 Kasım Perşembe günü saat 19:00’da düzenlenecek “Yağmur Ormanı’nın Evrimine İçeriden Bakış (İlk 50 Yıl)” başlıklı çevrimiçi panel dünyanın dört bir yanından, yapıtın evrimine katkıda bulunan ve tanıklık eden isimleri bir araya getirecek. Panelde; Yağmur Ormanı V’ü John Driscoll ve Phil Edelstein, serginin küratörü Melih Fereli, yapımcı Julie Martin, besteci Gordon Mumma ile besteci ve müzikolog Matt Rogalsky, Yağmur Ormanı’nın zaman içindeki gelişiminin farklı dönemlerine dair öznel tecrübelerini paylaşacaklar.

İŞ SANAT ETKİNLİKLERİ DİJİTAL PLATFORMDA



İş Sanat’ın etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı Sait Faik hikâye dinletisi 9 Kasım’da, Milli Reasürans Oda Orkestrası 12 Kasım’da, çellist Poyraz Baltacıgil’in resitali 17 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da olacak.

10 KASIM RUHUNA YARAŞIR OYUN



Türkiye’de Atatürk’e dair yapılmış tek kişilik en büyük prodüksiyon olan ‘İlelebet… Bir Atatürk Hikayesi’ Atatürk ile ilgili bakış açımızı da değiştiriyor. Oyun, 10 Kasım salı akşamı saat 20.00’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izleyicileriyle buluşuyor.

BASE 20-25 KASIM’DA TOPHANE-İ AMİRE’DE



Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerinde destekleyen BASE, dördüncü yılında gündemin nabzını tutarak sanatseverleri “Uzak Yakın” temasıyla buluşturuyor. 20-25 Kasım tarihlerinde Tophane-i Amire’de kapılarını açacak olan sergi, bu yıl 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.

STEP İSTANBUL TAKSİM 360 PROJESİ’NDE



Yapıldığı ilk yılda yılın en iddialı ve ilgi gören sanat etkinliklerinden biri olan Step İstanbul, Kovid-19 için alınan sıkı önlemler doğrultusunda 18-22 Kasım tarihleri arasında Taksim 360 Projesi’nde sanatseverlere kapılarını açacak. Etkinlik 18 - 19 Kasım’da limitli kapasitede üniversite öğrencisine ilk ziyaret saatinde ücretsiz olacak.

TİYATROYU EĞLENEREK ÖĞRETECEK



Oyuncu ve Yazar Özgür Özgülgün’ün 15. kitabı olan Tiyatro Müzesi, minik okuyuculara tiyatroyu eğlenerek öğretmeyi hedefliyor. Kurgusu bir hikayeden yola çıkarak tiyatronun içinde seyyahlığa evrilen kitap, hem gezdiriyor, hem gösteriyor, hem de öğretiyor.